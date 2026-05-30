Медведев в ИИ-ролике посоветовал «урсулкам и мерцам завалить хлебало»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на фоне инцидента с БПЛА в Румынии обратился к лидерам стран ЕС через созданный ИИ ролик с советом «завалить хлебало». В видео, опубликованном в мессенджере МАКС, он стоит за трибуной и обращается к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

За это (попадание дрона в дом в Румынии. — NEWS.ru), как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа урсулок, мерцей, макронов, стармеров и прочей погони. Так что завалите хлебало, это пока цветочки, — произносится на видео.

Далее в кадре появляются российская военная техника и перепуганные лица адресатов обращения.

Данное видео стало продолжением его сообщения, которое было опубликовано им накануне. Комментируя случившееся, он указал, что необходимо разобраться с тем, чей это был беспилотник. Однако странам Евросоюза он посоветовал «заткнуться» на тему этой атаки, поскольку все они являются прямыми участниками конфликта с Россией. Медведев в публикации напомнил, что европейские беспилотники и иное вооружение каждый день применяются в атаках на Россию.

Ранее Медведев заявил, что лидеры стран Европейского союза прекрасно знают, как закончить конфликт на Украине. Кроме того, по словам политика, граждане ЕС должны понимать, что их власти в одностороннем порядке вступили в войну с Россией.