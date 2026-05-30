Пожар охватил нижегородский торговый центр

Пожар вспыхнул в одном из магазинов в здании торгового центра в городе Заволжье, сообщила пресс-служба МЧС Нижегородской области в соцсетях. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.

Происходит горение на 2-м этаже в магазине одежды. В 11:50 (мск) локализация пожара на площади 180 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Ранее складские помещения на территории предприятия по производству рубероида вспыхнули под Ростовом-на-Дону. На складах, где произошел пожар, хранились резина и стройматериалы.

До этого стало известно, что в Долгопрудном загорелся мебельный склад. В соцсетях появились кадры густого дыма, жители близлежащих районов жаловались на тяжелый воздух. Известно, что не менее 20 человек эвакуировали из горящего склада. В тушении огня участвовали сотрудники не только федеральной противопожарной службы, но и «Мособлпожспаса».

25 мая крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли эвакуироваться около 600 человек. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.