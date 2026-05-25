25 мая 2026 в 14:34

Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Один человек пострадал при пожаре в хостеле на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Он госпитализирован.

В результате пожара пострадал один из жильцов хостела, он госпитализирован, — передал собеседник агенства.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве произошел крупный пожар второго ранга сложности. По информации ведомства, из здания эвакуировали людей — внутри могло находиться около 600 человек. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Также были опубликованы первые кадры с места пожара. Возгорание произошло на втором этаже здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

До этого в Новой Москве произошел крупный пожар на рынке «Тополек». Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. метров, после чего огонь был полностью потушен. По данным экстренных служб, пострадавших нет.

Москва
пожары
хостелы
происшествия
