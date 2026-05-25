Один человек пострадал из-за пожара в московском хостеле

Один человек пострадал при пожаре в хостеле на востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Он госпитализирован.

В результате пожара пострадал один из жильцов хостела, он госпитализирован, — передал собеседник агенства.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве произошел крупный пожар второго ранга сложности. По информации ведомства, из здания эвакуировали людей — внутри могло находиться около 600 человек. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Также были опубликованы первые кадры с места пожара. Возгорание произошло на втором этаже здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений люди смогли самостоятельно покинуть опасную зону.

До этого в Новой Москве произошел крупный пожар на рынке «Тополек». Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. метров, после чего огонь был полностью потушен. По данным экстренных служб, пострадавших нет.