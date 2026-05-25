25 мая 2026 в 15:37

Суд приговорил замглавы столичного метро к 10 годам колонии

Московский суд приговорил замглавы столичного метро Дощатова к 10 годам колонии

Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего первого замглавы столичного метро Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии по делу о получении крупной и особо крупной взяток, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Суд также оставил в силе ранее наложенный арест на имущество Дощатова.

Признать Дощатова виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 млн рублей, — огласила решение судья.

Как установил суд, Дощатов получил взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4,8 млн рублей, оплаты проживания в гостинице и покупки одежды. Взамен он должен был содействовать поставкам белорусских полушпал для московского метро. Автомобиль, ставший предметом взятки, конфискован.

Ранее сообщалось, что Дощатов во время развода передал жене элитную недвижимость. Речь идет о квартире в жилом комплексе «Алые паруса», кадастровая стоимость которой составляет 54,5 млн рублей. Ей также перешли машино-место и автомобиль.

