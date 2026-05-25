Священник ответил, оказывают ли давление на РПЦ в Европе

Священник Иов: служителям РПЦ приходится покидать европейские приходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Священнослужителям в РПЦ приходится покидать европейские приходы, рассказал Lenta.ru игумен кандидат богословия Иов (Чернышев). Он отметил, что власти отказывали им в проведении богослужений.

Если мы посмотрим коротко, хронологически, то в течение нескольких лет уже несколько священнослужителей были вынуждены покинуть европейские приходы, потому что им просто власти отказывали в дальнейшем легальном совершении богослужения. Фактически Русская православная церковь в данный момент испытывает определенные трудности, поскольку, видимо, ассоциируется с российской политикой, — заявил Иов.

Священнослужитель подчеркнул, что при вступлении в сан все духовные лица дают обязательство не участвовать в политических действиях. По его словам, священнослужители покидали даже дружественную Болгарию.

Ранее клирик храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов рассказал, что Церковь может осуждать труд, если он направлен на удовлетворение эгоистических потребностей. По его словам, коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания и оттуда «он рухнул вместе с ней».

