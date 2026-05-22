В РПЦ высказались о тренде на могильный клининг Протоиерей Бородин: оформлять могильный клининг допустимо в ряде случаев

Православным людям допустимо оформлять услугу могильного клининга в ряде случаев, например, если они болеют или немощны, заявил в беседе с 360.ru протоирей Федор Бородин. По его мнению, в этом нет ничего греховного.

Это уместно, если родственники, допустим, совсем пожилые и им самим тяжело. Для первой после зимы уборки нужны молодые руки. Ничего страшного в этом нет, — высказался Бородин.

При этом он призвал не подменять душевную связь с умершими родными сугубо бытовыми вопросами. Священник напомнил, что в посещении кладбища есть глубокий смысл — люди убираются на могиле, чтобы потом помолиться за усопшего. Это проявление заботы и сохранение памяти о нем, заключил представитель РПЦ.

