22 мая 2026 в 11:46

Появились новые подробности с переговоров между США и Ираном

Рубио: США и Иран смогли достичь небольшого прогресса в мирных переговорах

Соединенным Штатам и Ирану удалось достичь небольшого прогресса в мирных переговорах, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, которые приводит пресс-служба Белого дома, диалог смог продвинуться вперед.

Наметился небольшой прогресс. Я не хочу преувеличивать, но есть некоторое движение вперед, и это хорошо, — сказал Рубио.

Госсекретарь также сообщил, что Иран пытается ввести систему сборов за проход через Ормузский пролив и убедить Оман присоединиться к этой инициативе. Он подчеркнул, что ни одна страна в мире не должна соглашаться на это, и заявил, что не знает никого, кто бы поддерживал взимание платы за проход по международному водному пути.

Рубио добавил, что если это произойдет в Ормузском проливе, то потом аналогичные поборы введут и в пяти других точках мира. Он также задался вопросом, почему бы тогда странам по всему миру не последовать этому примеру.

Ранее востоковед Андрей Зелтынь заявил, что говорить о разочаровании стран Персидского залива в способности США защитить их на фоне войны с Ираном пока рано. По его словам, критика в адрес Вашингтона призвана подтолкнуть американского президента Дональда Трампа окончательно решить «иранский вопрос» силовым путем.

