Силы Черноморского флота ликвидировали за неделю 13 безэкипажных катеров, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также российские войска за этот же промежуток времени вывели из строя пять боевых машин РЗСО ВСУ и зенитную самоходную установку Gepard производства ФРГ.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что экипаж танка Т-72Б3М из состава группировки войск «Центр» ликвидировал опорный пункт и три огневые точки украинских формирований на Добропольском направлении. Цели были поражены точными выстрелами осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции.

До этого бойцы Вооруженных сил Российской Федерации успешно завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области. В операции участвовали военнослужащие группировки ВС РФ «Север».

Утром 22 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 217 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской областей.