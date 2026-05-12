13 мая — День Черноморского флота: история и боевые традиции

В 2026 году наша страна отмечает очередную годовщину одного из самых славных оперативно-стратегических объединений ВМФ. Праздник, официально именуемый как День Черноморского флота, объединяет 13 мая тысячи людей: от действующих офицеров и матросов до ветеранов и будущих кадетов. День военных моряков в 2026 году станет поводом еще раз вспомнить о том, какой ценой ковалось господство на южных рубежах и почему Андреевский флаг продолжает гордо реять над черноморскими волнами. В нашей статье рассказали, как формировался Черноморский флот, чем прославились его знаменитые адмиралы и как черноморцы отличились в Великую Отечественную войну.

История рождения ЧФ: указ Екатерины II и Ахтиарская бухта

Все началось в далеком 1783 году, когда императрица Екатерина Великая подписала исторический указ о создании флота на Черном море. Это было время великих геополитических сдвигов: Крым только включили в состав страны, и государству требовался надежный заслон от посягательств Османской империи. Весной того же года 11 кораблей Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту. Именно эта дата — 13 мая (по новому стилю) — считается моментом, когда началась великая история Черноморского флота России.

Бухта, которую позже назовут Севастопольской, была выбрана не случайно. Ее уникальный рельеф позволял укрывать огромные эскадры от штормов и вражеских глаз, создавая идеальный плацдарм для обороны. Строительство города и порта шло стахановскими темпами.

История Черноморского флота России — это не просто длинный список кораблей, а хроника блестящих побед, которые заставили Европу считаться с мощью русского оружия. Имена Григория Потемкина и первых строителей Севастополя навсегда вписаны золотыми буквами в фундамент южной морской крепости.

Кстати, официально праздник был учрежден лишь в 1996 году, когда главком ВМФ адмирал Феликс Громов своим приказом закрепил в календаре День Черноморского флота.

Знаменитые адмиралы: Ушаков, Нахимов, Корнилов

Говорить о флоте и не упомянуть людей, которые вели его в бой, невозможно. За каждым успехом стояли выдающиеся личности. В рассказах о боевых заслугах моряков и мастерстве адмиралов, таких как Федор Ушаков, Павел Нахимов и Владимир Корнилов, всегда прослеживается одна общая черта — беззаветная преданность долгу. Ушаков, не проигравший ни одного сражения и канонизированный церковью, заложил основы маневренной тактики парусного флота. Его победы у мыса Калиакрия и при Фидониси до сих пор изучаются в военно-морских академиях мира.

Михаил Лазарев был не только героем Наваринского сражения с турецко-египетским флотом, но и первооткрывателем Антарктиды.

Павел Нахимов стал живой легендой после Синопского сражения 1853 года, где русская эскадра полностью уничтожила турецкий флот. Это была последняя крупная битва парусных кораблей в истории.

Подвиг Нахимова и Корнилова раскрылся во время Крымской войны. Когда Севастополь оказался в осаде, адмиралы сошли на берег, возглавив оборону города. Трагическая гибель Корнилова на Малаховом кургане и последующая смерть Нахимова стали символом того, что Черноморский флот и Севастополь — это единый организм, который невозможно разделить или покорить поодиночке.

Оборона Севастополя и Черноморский флот в Великой Отечественной войне

Первая и вторая обороны Севастополя стали одними из самых трагичных и героических страниц в истории. В 1854–1855 годах моряки, чтобы преградить путь вражескому флоту, вынуждены были затопить свои корабли у входа в Севастопольскую бухту, а сами сражались на бастионах

Однако именно Вторая мировая война стала самым суровым испытанием для моряков-черноморцев. В 1941 году флот встретил врага организованно: первая воздушная атака на Севастополь была отбита зенитчиками еще до официального объявления войны. История Черноморского флота России помнит огонь 250-дневной героической обороны главной базы. Корабли флота не только защищали небо над Крымом, но и обеспечивали подвоз боеприпасов, продовольствия и эвакуацию раненых в нечеловеческих условиях господства люфтваффе в воздухе.

Крейсеры «Красный Кавказ», «Красный Крым», эсминцы и легендарные подводные лодки типа «Малютка» совершали дерзкие рейды, поддерживая сухопутные войска. Десантные операции в Керчи и Новороссийске, подвиг морской пехоты на «Малой земле» — все это грани одного великого достижения. Моряки в черных бушлатах наводили ужас на захватчиков, которые называли их «черной смертью».

Особое место среди защитников Севастополя заняла 7-я бригада морской пехоты Черноморского флота — первое соединение морской пехоты, созданное на Черном море в годы войны. Бригада под командованием полковника Евгения Жидилова встала на защиту города с 7 ноября 1941 года. Она отбила первый штурм Севастополя с ходу, а в декабре 1941 года мощной контратакой отбросила врага, захватившего гору Гасфорта и село Нижний Чоргунь. В июне 1942 года, во время третьего штурма, бойцы бригады насмерть стояли на Федюхиных высотах и Сапун-горе, где за один день на их позиции обрушили две тысячи авиабомб. Старшина Ной Адамия с 12 автоматчиками сутки вел бой в окружении, уничтожив больше сотни фашистов. Соединение воевало до последнего — официально его расформировали только в июле 1942 года, когда город уже был оставлен. Память о 7-й бригаде увековечена в названиях улиц, памятниках на месте боев и в сердцах севастопольцев.

Даже после временного оставления Крыма флот продолжал сражаться из портов Кавказа, чтобы в 1944 году с триумфом вернуться в родную гавань и полностью очистить море от врага.

Современное состояние: корабли, базы, задачи флота

Если рассматривать современное состояние Черноморского флота, можно заметить качественное обновление корабельного состава. Основу ударной мощи теперь составляют фрегаты проекта 11356 типа «Адмирал Григорович» и малые ракетные корабли, оснащенные высокоточными комплексами «Калибр». Эти системы позволяют поражать цели на огромных расстояниях, что значительно расширяет зону ответственности флота далеко за пределы Черного моря.

Особое внимание в современном состоянии Черноморского флота уделяется подводным силам. Дизель-электрические субмарины проекта 636.3 «Варшавянка», за свою бесшумность прозванные иностранными экспертами «черными дырами», обеспечивают скрытное присутствие в любой точке акватории. Помимо боевых задач, флот выполняет важные гуманитарные и дипломатические миссии, поддерживая стабильность в Средиземноморском регионе через пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе. Инфраструктура баз в Севастополе и Новороссийске постоянно модернизируется, обеспечивая морякам достойные условия службы и надежную защиту кораблей.

Поздравления для моряков-черноморцев

Важно помнить, что за каждой стальной переборкой и каждым ракетным пуском стоят живые люди. В День военных моряков 2026 года по всей стране звучат слова благодарности тем, кто выбрал делом своей жизни защиту морских рубежей. Быть черноморцем — это не только привилегия, но и тяжелый труд, требующий мужества, дисциплины и глубоких знаний современной техники.

Самые искренние поздравления с Днем Черноморского флота сегодня принимают не только офицеры, но и их семьи. Жены моряков, умеющие ждать из долгих походов, — это настоящий тыл, без которого невозможна служба.

История продолжается, и сегодня каждый матрос на посту пишет ее новые страницы. Несмотря на любые политические бури, День Черноморского флота — 13 мая — остается незыблемым праздником народной гордости и верности Андреевскому флагу.

