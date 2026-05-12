День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 13:35

13 мая — День Черноморского флота: история и боевые традиции

Сторожевой фрегат ‭«Пытливый» и фрегат ‭«Адмирал Григорович» (слева направо) во время репетиции парада, посвященного Дню военно-морского флота России, в Севастополе Сторожевой фрегат ‭«Пытливый» и фрегат ‭«Адмирал Григорович» (слева направо) во время репетиции парада, посвященного Дню военно-морского флота России, в Севастополе Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2026 году наша страна отмечает очередную годовщину одного из самых славных оперативно-стратегических объединений ВМФ. Праздник, официально именуемый как День Черноморского флота, объединяет 13 мая тысячи людей: от действующих офицеров и матросов до ветеранов и будущих кадетов. День военных моряков в 2026 году станет поводом еще раз вспомнить о том, какой ценой ковалось господство на южных рубежах и почему Андреевский флаг продолжает гордо реять над черноморскими волнами. В нашей статье рассказали, как формировался Черноморский флот, чем прославились его знаменитые адмиралы и как черноморцы отличились в Великую Отечественную войну.

История рождения ЧФ: указ Екатерины II и Ахтиарская бухта

Все началось в далеком 1783 году, когда императрица Екатерина Великая подписала исторический указ о создании флота на Черном море. Это было время великих геополитических сдвигов: Крым только включили в состав страны, и государству требовался надежный заслон от посягательств Османской империи. Весной того же года 11 кораблей Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту. Именно эта дата — 13 мая (по новому стилю) — считается моментом, когда началась великая история Черноморского флота России.

Бухта, которую позже назовут Севастопольской, была выбрана не случайно. Ее уникальный рельеф позволял укрывать огромные эскадры от штормов и вражеских глаз, создавая идеальный плацдарм для обороны. Строительство города и порта шло стахановскими темпами.

История Черноморского флота России — это не просто длинный список кораблей, а хроника блестящих побед, которые заставили Европу считаться с мощью русского оружия. Имена Григория Потемкина и первых строителей Севастополя навсегда вписаны золотыми буквами в фундамент южной морской крепости.

  • Кстати, официально праздник был учрежден лишь в 1996 году, когда главком ВМФ адмирал Феликс Громов своим приказом закрепил в календаре День Черноморского флота.

Федор Ушаков Федор Ушаков Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Знаменитые адмиралы: Ушаков, Нахимов, Корнилов

Говорить о флоте и не упомянуть людей, которые вели его в бой, невозможно. За каждым успехом стояли выдающиеся личности. В рассказах о боевых заслугах моряков и мастерстве адмиралов, таких как Федор Ушаков, Павел Нахимов и Владимир Корнилов, всегда прослеживается одна общая черта — беззаветная преданность долгу. Ушаков, не проигравший ни одного сражения и канонизированный церковью, заложил основы маневренной тактики парусного флота. Его победы у мыса Калиакрия и при Фидониси до сих пор изучаются в военно-морских академиях мира.

Михаил Лазарев был не только героем Наваринского сражения с турецко-египетским флотом, но и первооткрывателем Антарктиды.

Павел Нахимов стал живой легендой после Синопского сражения 1853 года, где русская эскадра полностью уничтожила турецкий флот. Это была последняя крупная битва парусных кораблей в истории.

Подвиг Нахимова и Корнилова раскрылся во время Крымской войны. Когда Севастополь оказался в осаде, адмиралы сошли на берег, возглавив оборону города. Трагическая гибель Корнилова на Малаховом кургане и последующая смерть Нахимова стали символом того, что Черноморский флот и Севастополь — это единый организм, который невозможно разделить или покорить поодиночке.

Оборона Севастополя и Черноморский флот в Великой Отечественной войне

Первая и вторая обороны Севастополя стали одними из самых трагичных и героических страниц в истории. В 1854–1855 годах моряки, чтобы преградить путь вражескому флоту, вынуждены были затопить свои корабли у входа в Севастопольскую бухту, а сами сражались на бастионах

Однако именно Вторая мировая война стала самым суровым испытанием для моряков-черноморцев. В 1941 году флот встретил врага организованно: первая воздушная атака на Севастополь была отбита зенитчиками еще до официального объявления войны. История Черноморского флота России помнит огонь 250-дневной героической обороны главной базы. Корабли флота не только защищали небо над Крымом, но и обеспечивали подвоз боеприпасов, продовольствия и эвакуацию раненых в нечеловеческих условиях господства люфтваффе в воздухе.

Корабельный расчет 12,7-мм счетверенной корабельной зенитно-пулеметной установки ‭«Виккерс» крейсера‭ «Красный Кавказ» во время обороны Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 гг.) Корабельный расчет 12,7-мм счетверенной корабельной зенитно-пулеметной установки ‭«Виккерс» крейсера‭ «Красный Кавказ» во время обороны Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 — июль 1942 гг.) Фото: Евгений Халдей/РИА Новости

Крейсеры «Красный Кавказ», «Красный Крым», эсминцы и легендарные подводные лодки типа «Малютка» совершали дерзкие рейды, поддерживая сухопутные войска. Десантные операции в Керчи и Новороссийске, подвиг морской пехоты на «Малой земле» — все это грани одного великого достижения. Моряки в черных бушлатах наводили ужас на захватчиков, которые называли их «черной смертью».

Особое место среди защитников Севастополя заняла 7-я бригада морской пехоты Черноморского флота — первое соединение морской пехоты, созданное на Черном море в годы войны. Бригада под командованием полковника Евгения Жидилова встала на защиту города с 7 ноября 1941 года. Она отбила первый штурм Севастополя с ходу, а в декабре 1941 года мощной контратакой отбросила врага, захватившего гору Гасфорта и село Нижний Чоргунь. В июне 1942 года, во время третьего штурма, бойцы бригады насмерть стояли на Федюхиных высотах и Сапун-горе, где за один день на их позиции обрушили две тысячи авиабомб. Старшина Ной Адамия с 12 автоматчиками сутки вел бой в окружении, уничтожив больше сотни фашистов. Соединение воевало до последнего — официально его расформировали только в июле 1942 года, когда город уже был оставлен. Память о 7-й бригаде увековечена в названиях улиц, памятниках на месте боев и в сердцах севастопольцев.

Даже после временного оставления Крыма флот продолжал сражаться из портов Кавказа, чтобы в 1944 году с триумфом вернуться в родную гавань и полностью очистить море от врага.

Современное состояние: корабли, базы, задачи флота

Если рассматривать современное состояние Черноморского флота, можно заметить качественное обновление корабельного состава. Основу ударной мощи теперь составляют фрегаты проекта 11356 типа «Адмирал Григорович» и малые ракетные корабли, оснащенные высокоточными комплексами «Калибр». Эти системы позволяют поражать цели на огромных расстояниях, что значительно расширяет зону ответственности флота далеко за пределы Черного моря.

Особое внимание в современном состоянии Черноморского флота уделяется подводным силам. Дизель-электрические субмарины проекта 636.3 «Варшавянка», за свою бесшумность прозванные иностранными экспертами «черными дырами», обеспечивают скрытное присутствие в любой точке акватории. Помимо боевых задач, флот выполняет важные гуманитарные и дипломатические миссии, поддерживая стабильность в Средиземноморском регионе через пункт материально-технического обеспечения в сирийском Тартусе. Инфраструктура баз в Севастополе и Новороссийске постоянно модернизируется, обеспечивая морякам достойные условия службы и надежную защиту кораблей.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» (справа), сторожевой корабль ‭«Адмирал Григорович» (в центре) на репетиции парада ВМФ в Севастополе. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» (справа), сторожевой корабль ‭«Адмирал Григорович» (в центре) на репетиции парада ВМФ в Севастополе. Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Поздравления для моряков-черноморцев

Важно помнить, что за каждой стальной переборкой и каждым ракетным пуском стоят живые люди. В День военных моряков 2026 года по всей стране звучат слова благодарности тем, кто выбрал делом своей жизни защиту морских рубежей. Быть черноморцем — это не только привилегия, но и тяжелый труд, требующий мужества, дисциплины и глубоких знаний современной техники.

Самые искренние поздравления с Днем Черноморского флота сегодня принимают не только офицеры, но и их семьи. Жены моряков, умеющие ждать из долгих походов, — это настоящий тыл, без которого невозможна служба. Вот примеры теплых слов, которые можно отправить черноморцам:

  • Дорогие моряки-черноморцы! Ваша служба — это гарантия безопасности нашей страны. Желаем вам, чтобы каждое море, которое вы бороздите, было спокойным, а погода — попутной.

  • Уважаемые ветераны-черноморцы! Низкий вам поклон за ваш ратный подвиг и пример служения Родине. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни.

  • Поздравляю с Днем флота! Пусть Андреевский флаг гордо реет над нашими морями, а родные всегда ждут вас на берегу с любовью и верой.

Официальные поздравления с Днем Черноморского флота от руководства страны подчеркивают: флот был, есть и будет гарантом мира в этом стратегически важном регионе. Мы желаем экипажам семь футов под килем, исправной матчасти и всегда возвращаться в родную гавань к любящим близким.

История продолжается, и сегодня каждый матрос на посту пишет ее новые страницы. Несмотря на любые политические бури, День Черноморского флота — 13 мая — остается незыблемым праздником народной гордости и верности Андреевскому флагу.

Куда поехать отдыхать в мае? Поделились советами в нашей статье.

Черноморский флот
моряки
ВМФ
ВМФ РФ
История
военные
какой праздник
праздники сегодня
поздравления
традиции
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Российская фигуристка задумалась о смене спортивного гражданства
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.