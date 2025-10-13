Черноморский флот отреагировал на всплытие подлодки у берегов Франции Черноморский флот опроверг сообщения о неисправности подлодки «Новороссийск»

Информация о неисправности подводной лодки «Новороссийск», из-за которой ей пришлось экстренно всплывать у берегов Франции, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Черноморского флота России. По ее данным, судно поднялось на поверхность в связи с международными правилами судоходства, передает РИА Новости.

Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции, не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что экипаж «Новороссийска» в плановом порядке проплывает проливную зону Ла-Манша после выполнения задач в Средиземном море. Правила прохода через пролив подразумевают исключительно надводное положение.

