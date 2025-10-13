Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:01

Черноморский флот отреагировал на всплытие подлодки у берегов Франции

Черноморский флот опроверг сообщения о неисправности подлодки «Новороссийск»

Российская подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота ВМФ России Российская подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота ВМФ России Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости

Информация о неисправности подводной лодки «Новороссийск», из-за которой ей пришлось экстренно всплывать у берегов Франции, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Черноморского флота России. По ее данным, судно поднялось на поверхность в связи с международными правилами судоходства, передает РИА Новости.

Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» у берегов Франции, не соответствует действительности, — сказано в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что экипаж «Новороссийска» в плановом порядке проплывает проливную зону Ла-Манша после выполнения задач в Средиземном море. Правила прохода через пролив подразумевают исключительно надводное положение.

Ранее редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что попытки американских атомных подводных лодок патрулировать российские акватории — это постоянное явление. Комментируя заявление Трампа об отправке нескольких ядерных субмарин к берегам РФ, он отметил, что не видит дополнительных угроз со стороны Вашингтона, поскольку американский лидер своими высказываниями сам дал подсказку на этот счет.

Россия
Черноморский флот
опровержения
подлодки
Франция
