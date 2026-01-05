Атака США на Венесуэлу
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти лепешки — гениальная альтернатива классическим, но более трудоемким драникам. Их секрет в том, что тертый картофель не смешивают с большим количеством муки и яиц, а лишь слегка «связывают», благодаря чему лепешки получаются невероятно тонкими и равномерно хрустящими по всей поверхности. Обжаренные до идеального золотистого цвета, они становятся идеальной основой для яркого чесночного соуса, создавая простой, но безупречный вкусовой дуэт.

Для приготовления вам понадобится: 3 крупные картофелины (около 500 г), 1,5 столовые ложки муки, соль по вкусу, растительное масло для жарки. Для соуса: 150 г сметаны, 2-3 зубчика чеснока, соль, свежая зелень (укроп или петрушка). Картофель очистите и натрите на самой мелкой терке. Массу тщательно отожмите через марлю или сито, чтобы удалить максимальное количество крахмалистого сока — это ключ к хрусту. В сухую картофельную стружку добавьте муку и соль, быстро перемешайте. Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла на среднем огне. Выкладывайте картофельную массу тонким равномерным слоем, формируя лепешки лопаткой. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Готовые лепешки выкладывайте на бумажное полотенце. Для соуса смешайте сметану с пропущенным через пресс чесноком, солью и мелко рубленной зеленью. Подавайте лепешки горячими, обильно поливая чесночным соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

