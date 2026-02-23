Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 19:08

В Челябинске решилась судьба собаки по кличке Додобоня

Сеть пиццерий оплатит содержание и лечение собаки по кличке Додобоня

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сеть пиццерий возьмет на себя расходы на содержание и лечение в приюте собаки, которую в мороз укрыл курьер из Челябинска, сообщает пресс-служба компании. Там заверили, что животное уже доставили в центр помощи, где о нем позаботятся.

В какой бы приют она ни попала, мы возьмем ее содержание на себя: обследования и лечение до пристройства. Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем, — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что в сети пиццерий, расположенной в Челябинске, курьер проявил доброту к бездомной собаке и в результате потерял работу. Сотрудник по имени Михаил укрыл животное пледом с логотипом компании, чтобы оно не пострадало от холода. Однако новая управляющая, 32-летняя Юлия, предупредила, что уволит любого, кто продолжит проявлять заботу о животном. Сам Михаил сообщил, что его уволили по статье «Порча имущества». Руководство же заявило, что лишило его работы за частые опоздания.

собаки
приюты
животные
курьеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сорвался на Залужного после критики в свой адрес
Фигуристка Сотникова разоткровенничалась о восстановлении после родов
«Отправить войска»: Сийярто подвел итоги заседания совета глав МИД стран ЕС
Для фанатов «Уэнсдей» приготовили сюрприз в преддверии третьего сезона
Шепелев пожаловался на сложности в воспитании сына от Фриске
Бывший супруг Бузовой вылетел с шоу «Маска»
Ротенберг бросил вызов сборной США по хоккею
ЕС хочет запретить въезд в Европу всем участникам СВО
«Критическое»: в Европе забили тревогу на фоне переговоров по Украине
Евросоюз сократит численность российского постпредства в Брюсселе
В ЕС не смогли утвердить кредит Украине на €90 млрд
Обнародованы детали взрыва в украинском лицее
В Челябинске решилась судьба собаки по кличке Додобоня
Корпорация «Роснано» попросила изменить статус дела против Чубайса
Названа новая дата конца света: что нас ждет 19 мая 2027 года
Полиция ФРГ разберется с пенсионером, сравнившим Мерца с Пиноккио
Западу напомнили о богатом военном опыте России
Евросоюз осмелился «взбунтоваться» после новых пошлин США
Тарасова заявила, что Гуменника «обокрали» на Олимпиаде
Тайный избранник, слова о детях, мнение об СВО: как живет Марина Коняшкина
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.