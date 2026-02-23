В Челябинске решилась судьба собаки по кличке Додобоня

Сеть пиццерий возьмет на себя расходы на содержание и лечение в приюте собаки, которую в мороз укрыл курьер из Челябинска, сообщает пресс-служба компании. Там заверили, что животное уже доставили в центр помощи, где о нем позаботятся.

В какой бы приют она ни попала, мы возьмем ее содержание на себя: обследования и лечение до пристройства. Еще до ситуации с собакой планировалось прекращение отношений с курьером. Мы не считаем, что забота о животных — повод для расставания. Но и публично обсуждать детали, которые касаются конкретного человека, не будем, — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что в сети пиццерий, расположенной в Челябинске, курьер проявил доброту к бездомной собаке и в результате потерял работу. Сотрудник по имени Михаил укрыл животное пледом с логотипом компании, чтобы оно не пострадало от холода. Однако новая управляющая, 32-летняя Юлия, предупредила, что уволит любого, кто продолжит проявлять заботу о животном. Сам Михаил сообщил, что его уволили по статье «Порча имущества». Руководство же заявило, что лишило его работы за частые опоздания.