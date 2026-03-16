Герасимов сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожье

Герасимов сообщил об освобождении Веселянки в Запорожской области

Российские войска освободили село Веселянка в Запорожской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время визита в пункт управления группировки войск «Юг». По его словам, подразделения группировки «Днепр» продолжают наступление в этом направлении.

Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступательные действия в направлении Запорожья. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове, — отметил Герасимов.

Начальник Генштаба также добавил, что российские войска за первые две недели марта освободили 12 населенных пунктов. По его данным, самые активные бои ведутся на Краснолиманском направлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на прекращение боевых действий, при котором у границ страны все еще будет существовать «вооруженный враг». По его словам, это противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу.

Президент РФ Владимир Путин между тем назвал суровыми условия, в которых сражаются российские военные в зоне СВО. Он подчеркнул, что участие в специальной военной операции — это тяжелая работа.