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08 июня 2026 в 14:19

Катя Лель высказалась о перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд»

Катя Лель призналась, что хочет увидеть в «Фабрике звезд» новые таланты

Катя Лель Катя Лель Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певица Катя Лель призналась в беседе с НСН, что хочет увидеть новых талантливых артистов в перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд». Так она отреагировала на соответствующие планы руководства Первого канала.

«Фабрика звезд» всегда может быть актуальной, потому что это хороший шанс заявить о себе, показать и проявить себя. Другой вопрос — какова дальнейшая судьба артиста. Тут может быть двоякое мнение, когда могут использовать молодых талантов не так, как надо, а потом бросить. Далеко не все могут это выдержать психоэмоционально. Я желаю, чтобы талантливые люди могли иметь шанс заявить о себе, чтобы это помогло им быть в любимой профессии. Я бы, конечно, хотела увидеть новых талантливых людей, которые помогут сделать творчество еще круче и вдохновить молодежь, — высказалась Лель.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что такие программы, как «Фабрика звезд», должны быть на телевидении. Он подчеркнул, что раньше данная передача являлась «кузницей талантов», а ее участники позже представляли Россию на различных международных шоу.

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Катя Лель высказалась о перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд»
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