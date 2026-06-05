ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 14:12

Пригожин рассказал, что ждет от новой «Фабрики звезд»

Продюсер Пригожин: «Фабрика звезд» должна быть на телевидении

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Такие программы, как «Фабрика звезд», должны быть на телевидение, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что раньше данная передача являлась «кузницей талантов», а ее участники позже представляли Россию на различных международных шоу.

Понимаете, у нас сменилось с последней «Фабрики» почти два поколения. И многие молодые люди вообще не знают, что это за проект. Это довольно хороший продукт, который, как мне кажется, должен быть на телевидении. Более того, это еще и отличная площадка для создания новых звезд, а нам сегодня очень не хватает новых исполнителей. В целом «Фабрика» всегда была кузницей новых талантов, которые потом представляли нашу страну на международных шоу и становились мировыми звездами, — отметил Пригожин.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что успех новой «Фабрики звезд» является следствием выбора наставников проекта. Так он прокомментировал информацию, что передача может быть вернутся на телеэкраны в марте следующего года. По словам Рудченко, формат «Фабрики звезд» знаком зрителям, поэтому ее возрождение вызовет искренний интерес.

Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин
телепередачи
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос – 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.