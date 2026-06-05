Пригожин рассказал, что ждет от новой «Фабрики звезд»

Такие программы, как «Фабрика звезд», должны быть на телевидение, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что раньше данная передача являлась «кузницей талантов», а ее участники позже представляли Россию на различных международных шоу.

Понимаете, у нас сменилось с последней «Фабрики» почти два поколения. И многие молодые люди вообще не знают, что это за проект. Это довольно хороший продукт, который, как мне кажется, должен быть на телевидении. Более того, это еще и отличная площадка для создания новых звезд, а нам сегодня очень не хватает новых исполнителей. В целом «Фабрика» всегда была кузницей новых талантов, которые потом представляли нашу страну на международных шоу и становились мировыми звездами, — отметил Пригожин.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что успех новой «Фабрики звезд» является следствием выбора наставников проекта. Так он прокомментировал информацию, что передача может быть вернутся на телеэкраны в марте следующего года. По словам Рудченко, формат «Фабрики звезд» знаком зрителям, поэтому ее возрождение вызовет искренний интерес.