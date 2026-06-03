Продюсер ответил, ждет ли «Фабрику звезд» успех после возвращения на ТВ

Успех новой «Фабрики звезд» после возвращения шоу на телевидение напрямую зависит от выбора наставников проекта, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Так он прокомментировал информацию, что передача может быть перезапущена в марте следующего года. По словам Рудченко, формат «Фабрики звезд» знаком зрителям и ее возвращение вызовет искренний интерес.

Я думаю, что «Фабрика звезд» вновь станет популярным шоу, если вернется на ТВ. Привычный формат вызовет положительную бурю эмоций. Зрители с удовольствием будут наблюдать за участниками шоу. Другой вопрос: кто станет наставником, саунд-продюсером, креативщиком? От этого будет зависеть и то, как раскроются артисты, увидим ли классные номера и добротный контент. Также выбор наставников повлияет на то, насколько популярными станут участники шоу в будущем. Я думаю, что «Фабрика звезд» была бы интересна, если бы опытом делились продюсеры Максим Фадеев и Виктор Дробыш. Они могли бы написать для участников классные треки, а это позволило бы исполнителям достичь крутых высот, — сказал Рудченко.

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