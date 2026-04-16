На Первом канале выйдут юбилейные выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером»

Александр Гордон и Дмитрий Дибров, шоу «Кто хочет стать миллионером» Александр Гордон и Дмитрий Дибров, шоу «Кто хочет стать миллионером» Фото: Пресс-служба Первого канала
На Первом канале выйдут юбилейные выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером». Они будут посвящены 25-летию известной телевикторины в российском эфире. Съемки выпусков уже стартовали в новом комплексе киностудии имени Горького. Эта программа стала настоящим феноменом глобального телевидения — каждую неделю она объединяет миллионы зрителей в разных уголках Земли. Сегодня в качестве ведущей российской версии викторины выступает Юлианна Караулова.

«Кто хочет стать миллионером» — это культовое шоу, которое уже так долго идет по всему миру. Секрет популярности в том, что люди всегда хотят проверить себя, свой уровень знаний и им интересно следить за ходом мысли другого человека. Для победы важна не только эрудиция, но и раскованность. Игроки попадаются очень умные, начитанные, но во время игры впадают в ступор, зная, что на них сейчас устремлены взоры огромного числа зрителей. Спасает здоровый пофигизм, но тут важна грань, которую нельзя переступать, — отметила Караулова.

В 2018 году на сайте Первого канала появилась интерактивная версия шоу. Это был настоящий прорыв: зрители, находясь дома у экранов, прямо во время передачи отвечали на те же вопросы, что и участники в студии, причем делали это синхронно с ними. С 2019 года интерактивная игра стала трамплином для участия в телешоу — ее победителей начали приглашать в программу.

Ранее на Первом канале прошла премьера проекта «ДОстояние РЕспублики» с шансонье Сергеем Трофимовым. Певец рассказал о своем музыкальном пути и построении карьеры. Ведущими стали Валдис Пельш и Валя Карнавал.

телевидение
