30 апреля 2026 в 13:02

Известный магистр игры «Что? Где? Когда?» может лишиться своего статуса

Друзь может потерять статус магистра «Что? Где? Когда?» из-за использования совы

Александр Друзь Александр Друзь Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщил, что участник интеллектуальных игр Александр Друзь может лишиться статуса магистра программы «Что? Где? Когда?». Поводом, как утверждает источник, стала хрустальная сова, появившаяся на одном из корпоративов.

По информации авторов, ранее знатоку уже выносили предупреждение и штраф после проведения выездной игры с имитацией телепроекта. В материале говорится, что тогда заказчики опубликовали материалы в соцсетях, что привело к санкциям: сумма взыскания превысила гонорар, а самому ведущему якобы пригрозили расторжением контракта с телеканалом. В итоге, как пишет канал, Друзь изменил формат корпоративов и теперь проводит «Интеллектуальную игру» без прямых отсылок к «Что? Где? Когда?».

Как сообщает источник, правообладателем является Наталья Стеценко, без разрешения оригинальный бренд использовать запрещается: никаких волчков, черных ящиков и хрустальных сов. Авторы пишут, что специалисты тщательно мониторят соцсети гостей и заказчиков в поисках возможных нарушений.

Друзь в разговоре с каналом заявил, что строго следит за форматом и регламентом, потому что девять лет назад правила «Что? Где? Когда?» ужесточились. В материале говорится, что при простых ответах на вопросы можно уложиться в 480 тыс. рублей, а при полном погружении со столом, волчком и прочими атрибутами уже потребуются отчисления правообладателю.

До этого Друзь заставил комиков на шоу «ЧБД» платить по 100 рублей за каждое матерное слово в эфире нового выпуска на YouTube. Один из участников в шутку спросил, можно ли оплатить переводом и есть ли для этого QR-код.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

