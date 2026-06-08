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08 июня 2026 в 09:13

Спасаем теплицу от жары: народные методы против проверенных решений

Затенение: сетка, побелка, простынь — что выбрать Затенение: сетка, побелка, простынь — что выбрать Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Казалось бы, теплица — это про тепло, и чем жарче, тем лучше. Но это опасное заблуждение: теплица создана для стабильного микроклимата, а не для раскаленного воздуха. Когда температура в теплице переваливает за 35–40°C, растения не растут — они выживают. А зачастую не справляются и с этим.

Почему жара в теплице — это беда

Большинство тепличных культур комфортно чувствуют себя при температуре 22–28°C. Томатам и перцам нужно 24–26°C, огурцам — 25–28°C, зелени и салатам — и вовсе 18–22°C. При превышении этих значений начинаются необратимые процессы: пыльца стерилизуется уже при 30–32°C, завязи опадают, листья скручиваются, а корни перестают усваивать питательные вещества. Итог — пустые кисти томатов, горькие огурцы и сгоревшая зелень. Жара в теплице буквально съедает урожай, который вы растили с весны.

Перегрев усугубляется тем, что поликарбонат и стекло накапливают тепло, а закрытое пространство не дает ему выходить. В солнечный июльский день температура в теплице без вентиляции может достигать 50–60°C — это уже не парник, это печь.

Затенение: сетка, побелка, простынь — что выбрать

Способов затенить теплицу немало, и среди них есть как проверенные народные, так и современные решения. Давайте разберемся подробнее в этой теме вместе.

Затенение теплицы в жару: сетка, побелка или старая простынь — способы спасения Затенение теплицы в жару: сетка, побелка или старая простынь — способы спасения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Народные методы:

  • Побелка мелом — классика огородника. Наносите снаружи кистью или опрыскивателем в начале лета. Смывается дождями или вручную к осени. Дешево, доступно, работает — особенно хороша для стеклянных теплиц.

  • Старая простынь или агроволокно — аварийный вариант на один-два дня, когда ничего другого под рукой нет. Задерживает воздух, быстро промокает и создает дополнительный парниковый эффект. Как постоянное решение не подходит.

Проверенные современные решения:

  • Притеночная сетка (40–60% затенения) — оптимальный выбор для большинства теплиц: пропускает рассеянный свет, не задерживает влагу, легко крепится и снимается, служит несколько сезонов. Натягивайте строго снаружи — так она отражает тепло до того, как оно попадет внутрь.

  • Светоотражающие пленки — самое эффективное решение: наклеиваются на покрытие снаружи и отражают до 70–80% солнечного излучения. Дороже остальных вариантов, но результат того стоит.

Можно предположить, что народные методы — рабочие и выручают, когда времени и денег в обрез. Но если вы хотите стабильного результата, чтобы не возиться каждый сезон заново, притеночная сетка — лучшее соотношение цены, удобства и эффективности. Светоотражающая пленка — выбор тех, кто готов вложиться один раз и забыть о проблеме надолго.

Альтернативные способы охладить теплицу

Одного затенения недостаточно — важен комплексный подход:

  • Сквозное проветривание: открывайте фрамуги и двери с обеих сторон теплицы одновременно — это создает ток воздуха. Делайте это с утра, пока не наступила жара, и не закрывайте до вечернего спада температуры.

  • Полив в правильное время: поливайте рано утром или вечером после 18:00 — никогда в разгар дня. Вода испаряется, охлаждая почву и воздух. При сильной жаре дополнительно опрыскивайте дорожки и стенки теплицы — это снизит температуру на 3–5°C.

  • Мульчирование почвы: слой мульчи 5–8 см (солома, опилки, скошенная трава) удерживает влагу и не дает земле перегреваться. Корни остаются в комфортной температуре даже при раскаленном воздухе.

Спасаем теплицу от жары: народные методы против проверенных решений Спасаем теплицу от жары: народные методы против проверенных решений Фото: Shutterstock/FOTODOM

Берегите свою теплицу — и она отблагодарит вас щедрым урожаем даже в самое жаркое лето.

Ранее мы рассказывали, как своими руками подготовить газовый котел к ночным прохладам.

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Виктория Семенова
В. Семенова
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