В России призвали уважать суверенитет соседней с Ираном страны Посол РФ в Багдаде призвал уважать суверенитет Ирака и не вмешиваться в его дела

Россия призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела на фоне текущих событий на Ближнем Востоке, заявил на торжественном мероприятии по случаю Дня России посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Дипломат подчеркнул, что Москва последовательно отстаивает эту позицию, передает РИА Новости.

Россия последовательно призывает к уважению суверенитета Ирака и невмешательству в его внутренние дела, — сказал Кутрашев.

Несмотря на внешние попытки воспрепятствовать развитию двустороннего сотрудничества, есть повод гордиться достижениями РФ в нефтегазовом секторе, отметил Кутрашев. Российские компании подтвердили там свою репутацию надежных и ответственных партнеров, а сам Ирак посол назвал ключевым партнером Москвы.

В свою очередь замглавы МИД Ирака по многосторонним и правовым вопросам Шорш Саид заявил, что отношения между Багдадом и Москвой основаны на давних традициях дружбы и взаимного уважения. Он подтвердил, что Россия в настоящее время является одним из важных экономических партнеров Ирака.

Иракский дипломат также указал, что российские инвестиции, особенно в нефтегазовом секторе, служат образцом сотрудничества. Саид добавил, что Багдад готов продолжать совместные усилия по укреплению двустороннего партнерства.

Ранее Иран отменил все рейсы в аэропорты страны. Это решение приняли на фоне атак Израиля и частичного закрытия воздушного пространства республики.

Вечером 7 июня авиационные власти Ирака также временно закрыли воздушное пространство над страной. С 19:40 по всемирному времени (22:40 мск) многие самолеты, направлявшиеся в иракские аэропорты, были вынуждены садиться на запасные аэродромы.