«С трудом представляю»: Пашинян счел маловероятным повышение цен на газ Пашинян усомнился, что договор между Россией и Арменией по газу изменится

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что считает маловероятным изменение условий долгосрочного договора на поставку газа из России. По его словам, которые передает «Интерфакс», отказ от соглашения в отношении любой из сторон будет расцениваться как недоговорное поведение.

Что касается цены на газ <...>. У нас долгосрочный договор [с Россией], и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. <...> Это будет недоговорным поведением. Но мы рассматриваем все сценарии, — отметил Пашинян.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза закачали в подземные хранилища газа более 16 млрд куб. метров чистого топлива с начала летнего сезона (апрель 2026 года). Уровень заполнения ПХГ Европы составляет 42,8%, что на 14,31 процентного пункта ниже среднего пятилетнего показателя для этой даты.

До этого избранный мэр южнокорейского города Ульсан Ким Сан Ук предложил сделать его перевалочным пунктом для экспорта российских энергоносителей в страны Северо-Восточной Азии. По его словам, эта перспектива станет возможной при улучшении отношений между Россией и Южной Кореей.