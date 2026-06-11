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11 июня 2026 в 11:38

Пашинян оценил возможность исключения Армении из ОДКБ

Пашинян: Армения примет во внимание решение ОДКБ исключить ее из организации

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Russian Foreign Ministry's offi/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Если страны ОДКБ примут решение исключить Армению из организации, Ереван вынужден будет принять это решение во внимание, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По словам главы правительства, которые приводит ТАСС, он знает о механизме исключения из Организации Договора о коллективной безопасности.

По части ОДКБ не могу дать комментарий. Я знаю, что есть механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание — делать нам больше нечего, — отметил он.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет точных договоренностей по встрече президента России Владимира Путина с Пашиняном. По его словам, сперва нужно дождаться окончательного подведения итогов выборов в республике.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила что ЕАЭС не приемлет иждивенческий подход Армении, которая готовится к евроинтеграции. По ее словам, власти республики пытаются убедить граждан, что можно одновременно пользоваться преимуществами евразийской интеграции и готовиться к вступлению в Евросоюз.

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ОДКБ
Армения
Никол Пашинян
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