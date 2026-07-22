Постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе не смогли согласовать проект 21-го пакета санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на источник в Брюсселе. По его словам, чиновники не пришли к единому мнению.

Постпреды ЕС не пришли к согласию по 21-му пакету санкций против России, — сказал источник.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия. Так он прокомментировал информацию о том, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.

До этого глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что санкции в отношении России обошлись странам Евросоюза более чем в €3 трлн. Он отметил, что второй причиной экономического коллапса ЕС стала неконтролируемая миграция.