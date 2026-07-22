Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 21:36

Ким рассказала, когда продавцы Wildberries получат компенсации

Ким: продавцы Wildberries получат первые начисления 22 июля

Татьяна Ким Татьяна Ким Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Порядка 88 тыс. продавцов Wildberries получат первые начисления компенсаций за атаки ВСУ уже 22 июля, сообщила основатель компании глава RWB Татьяна Ким в Telegram-канале. По ее словам, сначала средства переведут наименее защищенным предпринимателям.

В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тыс. селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца, — заявила Ким.

Ранее глава RWB сообщила, что склад Wildberries в Тамбовской области возобновит свою работу в ближайшие дни. По ее словам, здание не пострадало.

Также Ким заявила, что атаки Украины на склады Wildberries являются актом международного терроризма. Она добавила, что компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших сотрудников.

До этого губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что спасатели смогли локализовать пожар на складе Wildberries в Невинномысске после ночной атаки БПЛА. По его словам, пожарные делают все для полной ликвидации возгорания.

Россия
Wildberries
Татьяна Ким
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Делаем все возможное»: Ким назвала безопасность сотрудников приоритетом
Ким рассказала, когда продавцы Wildberries получат компенсации
Европу обвинили в ведении конфликта против России
Раскрыта причина смерти Сырникова
Евросоюз вновь провалился с санкциями против России
Ким раскрыла, когда начнет работать склад Wildberries в Тамбовской области
Ким выступила с громким заявлением после атак на склады Wildberries
В Ереване возбудили дело против оппозиционера из «Сильной Армении»
Карякин пообещал внедрить шахматы в учреждения для инвалидов
В Кремле заявили о необходимости допмер на топливном рынке
Раскрыт возможный срок польке, избившей детей за украинский язык
«Зима приближается»: Дмитриев напомнил Евросоюзу об ошибках
В Молдавии постановили ликвидировать оппозиционные партии
Киев подчистил биографию нового главы Генштаба ВСУ
В РФ объяснили, помогут ли новые правила возврата ж/д билетов от перекупов
Пожар на складе зерна в российском регионе охватил 800 кв. м
Стало известно об «идейных» переговорах Зеленского со спецпосланниками США
Россиянам раскрыли, какое действие на работе может привести к увольнению
Россию атаковали 80 украинских дронов
Лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.