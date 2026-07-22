Ким рассказала, когда продавцы Wildberries получат компенсации

Порядка 88 тыс. продавцов Wildberries получат первые начисления компенсаций за атаки ВСУ уже 22 июля, сообщила основатель компании глава RWB Татьяна Ким в Telegram-канале. По ее словам, сначала средства переведут наименее защищенным предпринимателям.

В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тыс. селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца, — заявила Ким.

Ранее глава RWB сообщила, что склад Wildberries в Тамбовской области возобновит свою работу в ближайшие дни. По ее словам, здание не пострадало.

Также Ким заявила, что атаки Украины на склады Wildberries являются актом международного терроризма. Она добавила, что компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших сотрудников.

До этого губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что спасатели смогли локализовать пожар на складе Wildberries в Невинномысске после ночной атаки БПЛА. По его словам, пожарные делают все для полной ликвидации возгорания.