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22 июля 2026 в 20:55

Карякин пообещал внедрить шахматы в учреждения для инвалидов

Гроссмейстер Сергей Карякин интегрирует шахматы в проекты ВОИ

Сергей Карякин Сергей Карякин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Шахматы собираются интегрировать в проекты Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), заявил заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин в интервью ИС «Вести». В Москве на площадке организации уже открылся именной шахматный клуб спортсмена.

Приятно, что шахматы развиваются, и сегодня ВОИ тоже проявило неподдельный интерес к шахматам <...>, мы со своей стороны тоже готовы интегрировать шахматы в их учреждения, — сказал гроссмейстер.

Во время визита гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с участниками клуба. Спортсмен подчеркнул, что интеллектуальная игра полезна для каждого человека, поэтому сотрудничество с профильными учреждениями будет расширяться.

Ранее Карякин раскритиковал решение FIDE о приостановке членства России как политически мотивированную дискриминацию, подчеркнув отсутствие перспектив быстрого изменения ситуации в условиях текущей геополитической обстановки. Он также выразил мнение о необходимости формирования альтернативной шахматной структуры с участием стран БРИКС.

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Сергей Карякин
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