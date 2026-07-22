Карякин пообещал внедрить шахматы в учреждения для инвалидов Гроссмейстер Сергей Карякин интегрирует шахматы в проекты ВОИ

Шахматы собираются интегрировать в проекты Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), заявил заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин в интервью ИС «Вести». В Москве на площадке организации уже открылся именной шахматный клуб спортсмена.

Приятно, что шахматы развиваются, и сегодня ВОИ тоже проявило неподдельный интерес к шахматам <...>, мы со своей стороны тоже готовы интегрировать шахматы в их учреждения, — сказал гроссмейстер.

Во время визита гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с участниками клуба. Спортсмен подчеркнул, что интеллектуальная игра полезна для каждого человека, поэтому сотрудничество с профильными учреждениями будет расширяться.

Ранее Карякин раскритиковал решение FIDE о приостановке членства России как политически мотивированную дискриминацию, подчеркнув отсутствие перспектив быстрого изменения ситуации в условиях текущей геополитической обстановки. Он также выразил мнение о необходимости формирования альтернативной шахматной структуры с участием стран БРИКС.