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11 июня 2026 в 13:34

«Очевидная дискриминация»: Карякин о приостановке членства России в FIDE

Карякин назвал дискриминационным решение FIDE приостановить членство России

Сергей Карякин Сергей Карякин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Решение Международной федерации шахмат (FIDE) дисквалифицировать Федерацию шахмат России (ФШР) на три года является политическим и дискриминационным, заявил NEWS.ru гроссмейстер Сергей Карякин. По его мнению, пока нет предпосылок, что ситуация изменится к лучшему в ближайшее время.

Сейчас мы видим, что Россию, по сути, вычеркивают из международного шахматного движения. Наши шахматисты еще могут выступать на международных соревнованиях, но под флагом FIDE и без гимна. Командные соревнования полностью исключены, хотя исторически у нас было много успехов. Очевидная дискриминация и политическая предвзятость. Хочется сказать, что ситуация поменяется в ближайшее время, но я не вижу предпосылок и не знаю, что должно произойти для изменения ситуации. На это может повлиять победа в СВО, — сказал Карякин.

По его словам, ФШР попробует подать апелляцию или обратиться в Спортивный арбитражный суд (СAS), но вряд ли это сулит успех при общей мировой геополитической ситуации. Несмотря на то, что Аркадий Дворкович является президентом FIDE, вряд ли он может повлиять на эту ситуацию, отметил Карякин.

Еще четыре года назад после своей несправедливой дисквалификации я говорил о необходимости создавать альтернативную шахматную федерацию как раз для подобных ситуаций, чтобы была возможность создать федерацию с дружественными странами, членами БРИКС. Очевидно, что это политическое решение, а при общей мировой политической ситуации вряд ли оно будет изменено. Дисквалификация на три года, посмотрим, что будет за это время. Пройдут выборы президента FIDE. Нужно еще учитывать, что Евросоюз выступил с инициативой внести Дворковича в санкционный список, и тогда ему придется покинуть должность президента FIDE. Кто бы не пришел вместо него, вряд ли политика поменяется, — добавил Карякин.

Ранее FIDE принял решение на три года приостановить членство ФШР в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников стало неполное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).

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