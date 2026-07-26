Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 23:10

Стало известно, будет ли Илюмжинов бороться за место главы FIDE

Илюмжинов отказался от участия в выборах президента FIDE

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянин Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщили в пресс-службе организации. Ранее он заявлял о намерении баллотироваться на этот пост.

Выборы президента FIDE состоятся в сентябре в Самарканде. Действующий глава организации Аркадий Дворкович также сообщил, что не будет участвовать в выборах.

В настоящее время кандидатами на пост президента FIDE остаются Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер из Германии, а также представитель Казахстана Тимур Турлов.

Ранее юные российские шахматисты выиграли три золотых медали, а также одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии в Китае, сообщила Федерация шахмат России. Турниры проходили среди мальчиков и девочек до восьми, 10 и 12 лет, а также среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

До этого член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев рассказал, что у зумеров вырос интерес к шахматам из-за потребности в общении. Он отметил, что сейчас турниры проводят в кафе и барах, а рестораторы открывают новые места для игры.

Спорт
Кирсан Илюмжинов
FIDE
шахматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава CENTCOM высказался об ударах по Ирану
Девять человек пострадали после удара молнии в аэропорту Венесуэлы
В Ростовской области ввели режим ЧС еще в одном районе
В Сумах прогремели сильные взрывы
«Тяжелейший удар»: Запад подготовил сюрприз Зеленскому
«Выпустил джина»: Путин объяснил, где Запад допустил роковую ошибку
В МИД РФ отреагировали на удар ВСУ по скорой в Горловке
В Виннице мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК
Стало известно, будет ли Илюмжинов бороться за место главы FIDE
В Турции застрелили члена правящей партии и его родственников
«Однозначно намерен»: Нетаньяху рассказал о своих планах на Нью-Йорк
Два человека стали жертвами жесткого ДТП в Пензенской области
Стало известно о судьбе пропавшей в Пермском крае девушки
Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР
«Премьер мелкобритании»: Медведев высказался о Бернеме
«Краснодар» начал новый сезон РПЛ с волевой победы над «Рубином»
«Космические условия»: ученые в РФ приблизили создание баз на Луне и Марсе
Путин исполнил просьбу моряка
«Никому не угрожаем»: в Совбезе Белоруссии раскрыли ситуацию на границе
Путин указал на стратегическое значение Севморпути
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.