Стало известно, будет ли Илюмжинов бороться за место главы FIDE Илюмжинов отказался от участия в выборах президента FIDE

Россиянин Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщили в пресс-службе организации. Ранее он заявлял о намерении баллотироваться на этот пост.

Выборы президента FIDE состоятся в сентябре в Самарканде. Действующий глава организации Аркадий Дворкович также сообщил, что не будет участвовать в выборах.

В настоящее время кандидатами на пост президента FIDE остаются Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер из Германии, а также представитель Казахстана Тимур Турлов.

Ранее юные российские шахматисты выиграли три золотых медали, а также одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии в Китае, сообщила Федерация шахмат России. Турниры проходили среди мальчиков и девочек до восьми, 10 и 12 лет, а также среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

До этого член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев рассказал, что у зумеров вырос интерес к шахматам из-за потребности в общении. Он отметил, что сейчас турниры проводят в кафе и барах, а рестораторы открывают новые места для игры.