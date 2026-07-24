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24 июля 2026 в 14:40

Российские шахматисты завоевали три золотые медали на первенстве Азии

Шахматисты из России завоевали три золота и две бронзы на чемпионате Азии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Юные российские шахматисты выиграли три золотых медали, а также одну серебряную и две бронзовые медали на первенстве Азии в Китае, сообщает Федерация шахмат России. Турниры проходили среди мальчиков и девочек до восьми, 10 и 12 лет, а также среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

Чемпионкой Азии среди девочек до 12 лет стала Алиса Генриэтта Юнкер, турнир среди юношей до 16 лет выиграл Семен Пузыревский. В соревновании юношей до 18 лет победу одержал Максим Волков.

Среди девочек до восьми лет серебряную медаль завоевала Аят Гасанова, а Мария Калугина заняла третье место среди девушек до 14 лет. Бронзу выиграла Вероника Юдина в категории девушек до 16 лет. Российские шахматисты одержали победу по золотым медалям в командном зачете.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) отстранила от соревнований на один год чемпиона мира Владимира Крамника, следует из релиза организации. Испытательный срок составит три года.

До этого член совета Гильдии маркетологов Николай Григорьев рассказал, что у зумеров вырос интерес к шахматам из-за потребности в общении. Он отметил, что сейчас турниры проводят в кафе и барах, а рестораторы открывают новые места для игры.

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