20 мая 2026 в 19:40

Объявлены победители «Детской Новой волны — 2026»

Победителем «Детской Новой волны — 2026» стал Владимир Журавлев из Мончегорска

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Девятилетний Владимир Журавлев из Мончегорска занял первое место на конкурсе «Детская Новая волна — 2026», передает корреспондент NEWS.ru. Второе место поделили Елена Еремеева из Чебоксар и Маргарита Зингман из Москвы — обеим по 11 лет. Третье место досталось 13-летней Милане Крохиной из Владимира.

Награду победителю вручил народный артист России композитор Игорь Крутой. Он в свою очередь поблагодарил продюсера Александра Ревзина словами «большой вам респект». Победитель конкурса получит в качестве приза пианино на 86 клавиш.

Певцы Алсу и lex Lim (настоящее имя — Александр Лим) вручили награды Еремеевой и Зингман. Композитор Игорь Николаев отдал статуэтку Крохиной. Милана поблагодарила за поддержку маму, с которой она репетировала выступление несколько дней.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал певца Стаса Пьеху достойным наследником династии артистов. Он отметил, что исполнитель добился всего без помощи бабушки Эдиты Пьехи. Также критик выделил приятный тембр голоса и интересный музыкальный стиль.

