Объявлены победители «Детской Новой волны — 2026»

Девятилетний Владимир Журавлев из Мончегорска занял первое место на конкурсе «Детская Новая волна — 2026», передает корреспондент NEWS.ru. Второе место поделили Елена Еремеева из Чебоксар и Маргарита Зингман из Москвы — обеим по 11 лет. Третье место досталось 13-летней Милане Крохиной из Владимира.

Награду победителю вручил народный артист России композитор Игорь Крутой. Он в свою очередь поблагодарил продюсера Александра Ревзина словами «большой вам респект». Победитель конкурса получит в качестве приза пианино на 86 клавиш.

Певцы Алсу и lex Lim (настоящее имя — Александр Лим) вручили награды Еремеевой и Зингман. Композитор Игорь Николаев отдал статуэтку Крохиной. Милана поблагодарила за поддержку маму, с которой она репетировала выступление несколько дней.

