Девочка сломала танк ВСУ, Литва уходит под землю, деньги за май: что дальше

Власти Литвы спустились в бомбоубежище из-за похожего на БПЛА сигнала, специалисты на окладе смогут получить повышенную зарплату в мае, девятилетняя «партизанка» из Артемовска вывела из строя танк ВСУ — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Руководство Литвы сбежало в бункер

Руководство Литвы увели в бомбоубежище из-за обнаружения сигнала, похожего на беспилотник, сообщил источник. По его информации, президент страны Гитанас Науседа, премьер-министр Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас «ушли под землю».

«Могу подтвердить. Mы находимся в укрытии», — заявил советник главы прибалтийской республики Фредерикас Янсонас.

Воздушная опасность была объявлена для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского, Зарасайского районов и Вильнюса. Власти временно закрывали аэропорт, в столице переставал работать общественный транспорт. При этом литовское правительство не уточнило какой-либо информации о дроне, а также был ли он вообще.

Истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии за день до этого, 19 мая, сбил беспилотник в небе над Эстонией. Министр обороны республики Ханно Певкур сообщил, что БПЛА проник в воздушное пространство страны и был перехвачен над озером Выртсъярв.

На юге республики была объявлена беспилотная опасность, которая затронула уезды Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа. Позднее Силы обороны Эстонии выпустили заявление о том, что угроза миновала.

«Это первый случай, когда мы сами сбили беспилотник», — подчеркнул Певкур.

Военнослужащий ВСУ

Власти Украины официально подтвердили, что БПЛА принадлежал ВСУ. По словам Певкура, глава украинского Министерства обороны Михаил Федоров принес извинения за инцидент.

«Мы еще раз подтвердили, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников. Украина такого разрешения не запрашивала», — сказал эстонский министр на пресс-конференции.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что сбитый в Эстонии беспилотник направлялся к одному из инфраструктурных объектов в Ленинградской области. При этом запустить его могли с территории Польши или из акватории Балтийского моря.

«Делается это элементарно. В территориальных водах любой из стран Прибалтики или, скажем, Финляндии на сухогрузе открывается контейнер — и из него вылетает дрон. Контейнер закрывается. Все, процесс пошел», — пояснил он.

Кто может рассчитывать на повышенную зарплату в мае?

В мае повышенную зарплату могут получить специалисты на окладе, а также работники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, рассказала профессор кафедры трудового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова. Главное условие — выход этих сотрудников на работу в праздничные дни.

«Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад (должностной оклад)», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы. Конкретные размеры выплат компания может устанавливать через коллективные договоры или локальные акты. Работник вправе попросить другой день отдыха вместо двойной оплаты. В этом случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

Привлечение к труду в выходные требует письменного распоряжения работодателя и, как правило, согласия сотрудника. Эти нормы регулируются Трудовым кодексом РФ, резюмировала Шестерякова.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кандидат юридических наук доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова в свою очередь рассказала, что в 2026 году россиянам выгоднее всего уходить в отпуск в июле и октябре. Эксперт уточнила: в этих месяцах по 23 рабочих дня, что влияет на размер отпускных.

По словам юриста, отпускные рассчитываются по следующей формуле: средний дневной заработок умножается на количество дней отпуска. Расчет среднего дневного заработка зависит от того, насколько отработан расчетный период — полностью или частично. Расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором будет взят отпуск.

«В те месяцы, где стоимость рабочего дня выше (мало рабочих дней), выгоднее работать и получать зарплату, а не находиться в отпуске и получать отпускные исходя из среднегодового дохода, а не из высокой стоимости рабочего дня в коротком месяце. Самыми невыгодными месяцами для отпуска являются январь и май (в них самое большое количество праздничных дней и наименьшее число рабочих)», — пояснила Леонова.

Девятилетняя «партизанка» превратила танк ВСУ в груду бесполезного металла

Девятилетняя девочка из Артемовска Донецкой Народной Республики самостоятельно вывела из строя башню украинского танка. Как рассказал ее отец, неисправную технику вскоре отправили на боевое задание, где она и была подбита российскими военнослужащими.

«Напротив нашего дома украинские военные ставили танки. И поскольку это происходило очень часто, мы все равно разговаривали, входили в доверие. И дочь попросилась залезть в танк», — отметил мужчина.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

По его словам, когда на место прибыл командир экипажа, украинские бойцы побоялись сознаться, что допустили в машину ребенка. Проблему с башней устранить не удалось, и спустя короткое время экипаж отправили на передовую. Эти события, как уточнил мужчина, происходили в тот период, когда украинская группировка находилась в Артемовске.

Всего с начала проведения СВО украинская армия лишилась 671 самолета, 149,6 тыс. беспилотников, 661 ЗРК и более 29 тыс. танков, уточнили в Минобороны России. Кроме того, с 2022 года ВС РФ ликвидировали 284 вертолета, 1723 боевые машины РСЗО, 35 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 62 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

