20 мая 2026 в 04:00

В МГЮА раскрыли, кто получит повышенную зарплату в мае

Шестерякова: в мае повышенную зарплату смогут получить специалисты на окладе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В мае повышенную зарплату могут получить не только специалисты на окладе, но и работники с почасовой, сдельной оплатой и сменным графиком, рассказала РИА Новости профессор кафедры трудового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова. Главное условие — выход этих сотрудников на работу в праздничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: сдельщикам; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам; работникам, получающим оклад (должностной оклад), — сказала Шестерякова.

По словам эксперта, двойная оплата начисляется за фактически отработанные часы. Конкретные размеры выплат компания может устанавливать через коллективные договоры или локальные акты.

Работник вправе попросить другой день отдыха вместо двойной оплаты. В этом случае работа в праздник оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

Привлечение к труду в выходные требует письменного распоряжения работодателя и, как правило, согласия сотрудника. Эти нормы регулируются Трудовым кодексом РФ.

Ранее экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман и По» Ахмед Юсупов рассказал, какие вакансии лучше избегать. По его словам, соискателям не стоит уделять внимание объявлениям, где обещают фантастические зарплаты и просят прислать скан паспорта. Он также посоветовал изучать всю информацию о компании в открытых источниках.

