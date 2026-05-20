Марионетке конец. США признали Зеленского преградой для мира: что дальше

Позиция президента Украины Владимира Зеленского стала главным препятствием для урегулирования конфликта с Россией, считают в Пентагоне. В ведомстве пришли к выводу, что именно категорический отказ главы республики от территориальных уступок в пользу РФ завел мирные переговоры в тупик. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: судьба президента республики фактически решена. Что ждет Зеленского в будущем и как Москва склонит Киев к компромиссу — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Пентагоне о Зеленском

Генеральный инспектор Пентагона по операции «Атлантическая решимость» представил доклад Конгрессу США о ситуации на Украине. Как гласит документ, в разведывательном управлении министерства уверены: мирные переговоры между Киевом и Москвой зашли в тупик из-за отказа Владимира Зеленского от территориальных уступок России.

«Встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или мирному соглашению», — указали авторы отчета.

Составители доклада также подчеркивают, что хаотичные удары украинской армии по российской территории не приносят результата. По словам аналитиков, этим атакам «не хватало координации и темпа», чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции.

Почему в США критикуют Зеленского

С критикой в адрес Зеленского неоднократно выступал и президент США Дональд Трамп. В марте 2026 года он, как и аналитики Пентагона, назвал президента Украины главной преградой к миру. По мнению американского лидера, главе республики следует «взяться за дело и заключить сделку» с Москвой, однако он до сих пор не проявил достаточной готовности к переговорам.

«У вас нет козырей в рукаве», — подчеркнул тогда Трамп.

В конце апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский «страшно разозлился» на американское руководство из-за критики в свой адрес и поддержки условий для урегулирования конфликта, высказанных Москвой.

«Он ищет новых дипломатических и военных партнеров», — рассказали авторы материала.

В Госдуме считают, что даже публичная критика Вашингтона в адрес Зеленского еще не означает прекращения его поддержки со стороны США. Депутат Юрий Афонин в беседе с NEWS.ru допустил, что для американских властей подобные заявления могут быть удобной отговоркой: они якобы попытались урегулировать украинский конфликт, но все уперлось в президента республики, повлиять на которого оказалось невозможно.

«Хотя отстранение Зеленского от власти действительно могло бы стать шагом к урегулированию, у США все еще есть [другие] мощные рычаги давления на Украину. Например, стоит только Америке обрубить Украине доступ к Starlink, как украинские вооруженные силы в значительной степени утратят боеспособность, потому что в их системе связи и управления эта спутниковая связь играет ключевую роль. Но возникает вопрос: а действительно ли США хотят убрать Зеленского или по-настоящему надавить на него и поспособствовать урегулированию конфликта с учетом всех законных российских требований? Ведь иной сценарий невозможен», — подчеркнул политик.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru напомнил: если бы не поддержка, которую Украина получила от Запада, конфликта с Россией и вовсе бы не было.

«Фигура Зеленского максимально удобна для Запада — слабохарактерный, злой, склонный к оккультизму, а значит, вполне управляемый. Публичные рассказы о том, как на Западе хотят мира на Украине, — это, что называется, в пользу бедных. Хотели бы — не поставляли бы оружие, и все быстро закончилось бы капитуляцией Киева. <...> Но США выгодно продолжение конфликта, чтобы ослабить Россию как одного из основных геополитических соперников», — считает депутат.

Как склонить Украину к миру

Россия неоднократно подчеркивала: без признания новых территориальных реалий Киевом и вывода украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей заключение мирного соглашения с республикой невозможно. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркивал: примирение с Украиной неизбежно — это лишь вопрос времени.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что способ склонить Киев к территориальным уступкам есть: для этого ВС РФ нужно последовательно брать под контроль украинские областные центры — например, Харьков и Сумы.

«Это необходимо для того, чтобы сломить морально-волевые качества именно рядовых бойцов ВСУ, посеять панику среди населения и у западных спонсоров режима. Нам нужно брать областные центры, нужно освобождать большие территории. Пока же киевскому режиму вообще все равно, если у него даже отберут все Левобережье. Им на людей и на население наплевать — куда важнее удержать свою власть», — уверен эксперт.

Однако с этим у Зеленского и его окружения уже скоро могут возникнуть проблемы, выразил уверенность в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, многие понимают, что действующий президент Украины — военный преступник.

«Его режим действует вне конституционного поля. Зеленский и его соратники будут воевать только по одной причине — это единственная возможность сохранить диктатуру и обеспечить собственную безопасность. Но на самом деле конфликт для Зеленского уже закончился. В лучшем случае он окажется в тюрьме, как экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. В худшем — повторит судьбу Бенито Муссолини или Адольфа Гитлера, все будет зависеть от развития ситуации», — заключил собеседник.

