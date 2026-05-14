$700 млрд на ветер. Зеленский доигрался: когда Украину оставят без денег

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что один день конфликта обходится Киеву в $450 млн, при этом в основном финансирование осуществляется за счет помощи Запада. Европа как раз планирует начать выплачивать республике очередной кредит в размере €90 млрд. Однако получение денег могут осложнить разоблачительное интервью бывшего пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлии Мендель, а также скандал вокруг Андрея Ермака. Как все это отразится на поддержке Украины — в материале NEWS.ru.

Сколько тратит Украина

Андрей Сибига на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference 13 мая оценил расходы Украины на ведение боевых действий в $450 млн в день. По его словам, совокупные траты Киева за время конфликта составили почти $693 млрд. При этом основная часть средств, указал министр иностранных дел, поступила от зарубежных партнеров республики.

Сейчас Киев ждет от Евросоюза начала выплат по кредиту в размере €90 млрд — украинские власти должны получить первый транш в ближайшие недели. Заем был утвержден еще в декабре 2025 года и предусматривает выделение в 2026–2027 годах €60 млрд на оружие для ВСУ и еще €30 млрд на бюджетные нужды страны.

Однако кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала выразил мнение, что все планы евробюрократов может сорвать интервью бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель американскому репортеру Такеру Карлсону.

«Мендель описала украинскую администрацию в этом интервью как коррупционеров и параноиков, а ЕС как раз должен на днях начать выплаты Киеву по кредиту. И теперь все может сорваться», — отметил журналист.

Юлия Мендель Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как Мендель и Ермак подставили Зеленского

В своей беседе с Карлсоном Мендель назвала Зеленского главным препятствием для урегулирования украинского конфликта. Она рассказала, что на камеру президент примеряет на себя образ «плюшевого медведя», однако после выключения софитов становится «разъяренным гризли», который уничтожает всех вокруг. Кроме того, Мендель выразила уверенность: для Зеленского завершение конфликта будет подобно смерти, поэтому он постарается затянуть боевые действия как можно дольше.

Еще один удар по президенту Украины и его окружению буквально в тот же день нанесли антикоррупционные органы республики, которые пришли с обысками в квартиру экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Ему предъявили подозрения в отмывании около $10,5 млн. САП потребовала отправить экс-чиновника под арест и назначить ему залог в размере 180 млн гривен.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с NEWS.ru отметил, что и интервью Мендель, и коррупционный скандал вокруг Ермака, несомненно, повлияют на позицию многих европейских политиков по Украине.

«Понятно, что никто в ЕС прямо не скажет, что не даст Киеву кредит. Но уже многие, особенно оппозиция, задают вопросы: „Вы действительно даете деньги этим коррупционерам? Вы хотите вложить средства в страховку дома, который уже горит?“» — заметил он.

Андрей Ермак Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Может ли Европа оставить Украину без денег

Опрошенные NEWS.ru эксперты расходятся в оценках того, какими будут дальнейшие шаги ЕС в вопросах помощи Украине после череды громких скандалов.

По мнению Олейника, информационный фон вокруг Зеленского и его свиты действительно может помешать Киеву получить заветные кредиты — речь идет даже о тех средствах, что уже согласованы европейскими властями.

«Деньги могут тормознуть, например, на полгода. Сейчас ситуация в Европе такова, что им самим денег не хватает — кризис. Свободных средств, как в 2025-м, уже нет. И за деньгами Зеленскому пора обращаться не к европейцам, а к своему „кошельку“ Тимуру Миндичу — полбюджета Украины там», — подчеркнул бывший нардеп.

Однако член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с NEWS.ru заметил: «отыграть назад» выделение уже одобренных Украине кредитов невозможно. Впрочем, можно ожидать, что скандалы в Киеве скажутся на решениях Запада о дальнейшем финансировании республики.

«Вскрывшиеся факты вновь подтверждают, что выделенные ЕС средства могут быть разворованы или использованы неэффективно. Не стоит забывать, что в Европейском союзе также заботятся о собственной репутации. В новых условиях выделение помощи может быть пересмотрено и даже сокращено. Поддержка страны с высоким уровнем коррупции способна вызвать резкую критику со стороны общественности, так как деньги налогоплательщиков фактически оседают в карманах тех, кто сидит на Банковой. Поэтому для Европы эта ситуация становится особенно деликатной и сложной», — заключил парламентарий.

