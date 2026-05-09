Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ

Латвия выразила протест России из-за залетевших на ее территорию беспилотников, хотя министр обороны республики Андрис Спрудс признал: БПЛА принадлежали Украине. Тот факт, что латвийские войска не предприняли усилий для перехвата дронов, вызвал недовольство оппозиции, потребовавшей отставки Спрудса. И это не первый раз, когда ситуация с украинскими дронами становится поводом для скандала. Как она отразится на отношениях Украины с партнерами — в материале NEWS.ru.

Что известно о дронах в Латвии

Минобороны РФ 7 мая сообщило, что в ночь на четверг военные засекли появление группы из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии. Менее чем через час отметки пяти из них пропали в районе города Резекне, а шестой появился в небе над Россией и был сбит в районе населенного пункта Лихачево к юго-востоку от Пскова.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подтвердил, что дроны летели «с украинской стороны в сторону России». При этом падение одного из них в районе Резекне спровоцировало пожар на местной нефтебазе.

Премьер балтийской республики Эвика Силиня заявила, что ответственность за случившееся якобы лежит на России. Вечером того же дня МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста в связи с появлением БПЛА. В министерстве заявили, что украинский конфликт создает «риски инцидентов» в сфере безопасности для всего региона, а Рига якобы никогда не разрешала Киеву использовать свое воздушное пространство для ударов по российским объектам.

Если бы Латвия или другие страны Прибалтики признали, что через их небо на РФ летят украинские БПЛА, это уже официально трактовалось бы как соучастие в атаках, сказал в беседе с NEWS.ru политолог-американист Геворг Мирзаян.

«Это дало бы России возможность ответных действий — начиная с юридических и заканчивая военными. В Европе это никому не надо, поэтому придумываются альтернативные варианты — мол, „они летят, но мы не знаем, отстаньте“», — объяснил эксперт.

К чему привели атаки БПЛА ВСУ

Несмотря на заявления Спрудса, замначальника латвийского Объединенного штаба по оперативным вопросам армии Эгилс Лещинскис заявил: принадлежность БПЛА удастся установить только после экспертизы обломков. Он также объяснил, почему латвийские военные не сбили дроны — по его словам, у Риги не было полной уверенности в безопасности этого шага для населения и инфраструктуры.

Латвийская оппозиция раскритиковала Минобороны. Блок из трех политических сил сейма потребовал, чтобы Спрудс покинул пост главы ведомства. Один из депутатов Кристапс Криштопанс напомнил, что падение украинских дронов в Резекне — не единственный подобный инцидент за последнее время. По его словам, это вызывает вопросы по поводу обороноспособности республики и того, насколько оправдано наращивание расходов на армию. Спрудс в ответ заявил, что готов уйти в отставку.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что в отличие от России или США в Латвии министр обороны — это чиновник среднего уровня. Его фактическая функция — обеспечивать пиар своего ведомства в соцсетях и национальных СМИ.

«Возможностей у него очень мало. Политические возможности — в Брюсселе, военные — в Монсе, в НАТО. Спрудс оказался заложником ситуации: он не может принять решение и запретить или разрешить пролеты БПЛА через воздушное пространство своей страны — это выше его компетенции», — указал собеседник.

Когда Прибалтика отвернется от Украины

Действия Украины, которая использует воздушное пространство стран Балтии, а также Польши и Финляндии для атак по российской территории, все чаще критикуются ее «партнерами». В конце апреля премьер Литвы Инга Ругинене призвала Киев перестать запугивать регион «российской угрозой». По ее словам, Вильнюс не видит никаких предпосылок для якобы готовящегося нападения РФ, в котором прибалтов пытаются убедить украинские власти. С аналогичным заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru отмечал, что и среди рядовых граждан в Прибалтике зреет недовольство — они не готовы становиться частью вооруженного конфликта.

«Даже если кто-то и относится к украинским националистам с симпатией, то исключительно на расстоянии. Они не хотят, чтобы их страны становились пусковой площадкой для бомб, которые летят на Петербург. Потому что любой беспилотник обладает метафизической способностью возвращаться в десятикратном размере», — подчеркнул парламентарий.

Однако в конечном итоге все сводится к решениям политиков, и страны Балтии вряд ли изменят свою позицию в вопросе поддержки Украины. По словам Мирзаяна, та же Латвия — страна, которая уже участвует в боевых действиях против России на стороне ВСУ.

«Соответственно, сбивать украинские БПЛА означает играть в интересах России. Кто из прибалтийских чиновников готов повесить на себя ярлык помощника РФ? Да никто, на этом все и заканчивается», — пояснил политолог.

По мнению Межевича, последние события в Латвии вполне могут обернуться увольнением Спрудса, из которого сделают «стрелочника». Однако это вряд ли повлияет на курс республики.

«Какое-то время я думал, что политики подобного класса — демонстративные идиоты. Но Спрудс не идиот, у него степень доцента, прекрасный английский и русский. Просто на своем посту он ведет себя как идиот — положение обязывает. И любой другой на его месте будет себя так вести. Просто вместо него пришлют точно такого же человека, который будет продвигать такие же нарративы против России», — заключил эксперт.

