Латвия предъявила России претензии из-за украинского дрона на своей земле

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ноту протеста, сообщила пресс-служба ведомства. Поводом стало падение украинского беспилотника на территории страны. В министерстве подчеркнули, что Рига никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для ударов беспилотниками по целям в России.

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах посольства России для представления ноты протеста, осуждающей инцидент, произошедший сегодня утром на территории Латвийской Республики, когда несколько беспилотных летательных аппаратов проникли в воздушное пространство Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что на территорию нефтебазы в Латвии упал беспилотник. Минобороны республики предположило, что дрон мог прилететь со стороны Украины. Из-за атаки четыре пустых резервуара получили повреждения.

В Минобороны РФ между тем сообщили, что украинская сторона попыталась атаковать гражданские объекты в Санкт-Петербурге 7 мая. По данным ведомства, радиотехническая разведка ВС РФ обнаружила группу из шести БПЛА в воздушном пространстве Латвии. Один дрон после входа в российское воздушное пространство был сбит ПВО в районе Лихачево.