Дрон упал на территорию нефтебазы одной из стран Прибалтики

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Латвии

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на источники. В Минобороны республики предположили, что дрон мог прилететь со стороны Украины.

В результате инцидента четыре пустых резервуара получили повреждения. На месте работают спасательные службы, возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 3 мая, опасность атаки БПЛА объявляли в нескольких районах Латвии. Кроме того, предупреждение получили и жители Эстонии. Военные двух стран призвали граждан укрыться в помещениях.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что из-за беспилотников два истребителя ВВС страны были направлены к украинской границе. По данным ведомства, один дрон мог вторгнуться в воздушное пространство страны в районе Килии, однако подтверждающих это доказательств приведено не было.

16 апреля на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные фрагменты не представляли опасности для населения.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
