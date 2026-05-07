Дрон упал на территорию нефтебазы одной из стран Прибалтики

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Латвии

Беспилотник упал на территорию нефтебазы в Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на источники. В Минобороны республики предположили, что дрон мог прилететь со стороны Украины.

В результате инцидента четыре пустых резервуара получили повреждения. На месте работают спасательные службы, возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 3 мая, опасность атаки БПЛА объявляли в нескольких районах Латвии. Кроме того, предупреждение получили и жители Эстонии. Военные двух стран призвали граждан укрыться в помещениях.

Ранее Министерство обороны Румынии сообщило, что из-за беспилотников два истребителя ВВС страны были направлены к украинской границе. По данным ведомства, один дрон мог вторгнуться в воздушное пространство страны в районе Килии, однако подтверждающих это доказательств приведено не было.

16 апреля на севере Эстонии обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ. Находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа. Найденные фрагменты не представляли опасности для населения.