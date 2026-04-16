В Эстонии обнаружили обломки неизвестного БПЛА В Эстонии на побережье нашли обломки предполагаемого беспилотника ВСУ

На севере Эстонии на побережье обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ, передает Postimees. Сообщается, что находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа.

Найденные фрагменты не представляют опасности для населения, подчеркнули в источнике. По версии местной полиции, обломки были принесены к берегу ветром после падения аппарата.

Ранее главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

До этого командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Варк отметил, что Таллин не станет перехватывать российские суда так называемого теневого флота в Балтийском море. Причиной такого решения назван слишком высокий риск военной эскалации.