В Эстонии обнаружили обломки неизвестного БПЛА

В Эстонии на побережье нашли обломки предполагаемого беспилотника ВСУ

На севере Эстонии на побережье обнаружили новые фрагменты, которые, по предварительным данным, могут принадлежать беспилотнику ВСУ, передает Postimees. Сообщается, что находки зафиксированы в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа.

Найденные фрагменты не представляют опасности для населения, подчеркнули в источнике. По версии местной полиции, обломки были принесены к берегу ветром после падения аппарата.

Ранее главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Вильнюс, Рига и Таллин официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

До этого командующий Военно-морскими силами Эстонии Иво Варк отметил, что Таллин не станет перехватывать российские суда так называемого теневого флота в Балтийском море. Причиной такого решения назван слишком высокий риск военной эскалации.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

