10 апреля 2026 в 19:36

Страны Балтии ответили на обвинения в помощи украинским атакам по России

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором отрицают, что их страны когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Как сказано на сайте литовского МИД, Литва, Латвия и Эстония официально уведомили об этом представителей посольств РФ в своих странах.

Государства Балтии никогда не давали разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак дронов на цели в России, — подчеркивается в тексте.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики в связи с решением республик открыть небо для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины при атаках на Россию. Дипломат добавила, что российская сторона ответит Литве, Латвии и Эстонии, если они не прислушаются к ее позиции.

До этого Эстония официально обратилась к властям Украины с рекомендацией изменить маршруты полетов дронов, чтобы они не нарушали воздушное пространство республики. Как стало известно из источника, эстонский МИД направил Киеву официальное письмо с просьбой избегать полетов украинских БПЛА над территорией страны.

