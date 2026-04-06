Россия сделала предупреждение странам Балтии

Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики в связи с решением республик открыть небо для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины при атаках на Россию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская сторона ответит Литве, Латвии и Эстонии, если они не прислушаются к ее позиции, передает ТАСС.

Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом, — сказала Захарова.

Ранее Эстония официально рекомендовала властям Украины пересмотреть маршруты полетов беспилотников, чтобы они не пересекали воздушное пространство республики. По информации источника, эстонский МИД уже направлял Киеву соответствующее послание с требованием не допускать появления украинских БПЛА над территорией страны.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что России придется наносить удары по дронам ВСУ в момент их пролета над Эстонией. По его словам, подобная жесткая мера необходима, чтобы продемонстрировать серьезность намерений Москвы.