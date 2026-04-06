06 апреля 2026 в 19:15

Россия сделала предупреждение странам Балтии

Захарова: Россия предупредила Прибалтику из-за открытого неба для дронов ВСУ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики в связи с решением республик открыть небо для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины при атаках на Россию, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат добавила, что российская сторона ответит Литве, Латвии и Эстонии, если они не прислушаются к ее позиции, передает ТАСС.

Упомянутым странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом, — сказала Захарова.

Ранее Эстония официально рекомендовала властям Украины пересмотреть маршруты полетов беспилотников, чтобы они не пересекали воздушное пространство республики. По информации источника, эстонский МИД уже направлял Киеву соответствующее послание с требованием не допускать появления украинских БПЛА над территорией страны.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что России придется наносить удары по дронам ВСУ в момент их пролета над Эстонией. По его словам, подобная жесткая мера необходима, чтобы продемонстрировать серьезность намерений Москвы.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

