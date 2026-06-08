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08 июня 2026 в 11:07

Лукашенко озвучил Китаю «нескромный» факт о Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия свято соблюдает все договоренности с Китаем

Александр Лукашенко и Хань Чжэн Александр Лукашенко и Хань Чжэн Фото: president.gov.by
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Белоруссия четко соблюдает все договоренности с Китаем, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. По словам главы государства, которые передает Telegram-канал «Пул первого», Пекин даже при желании не смог бы предъявить Минску каких-либо претензий.

Извините за нескромность, но смею сказать о том, что КНР, руководство республики даже если бы и хотело предъявить нам какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем наши договоренности, — подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга. Президент подчеркнул, что отношения между двумя странами складывались на протяжении последних десятилетий. Он выразил удовлетворение текущим уровнем двусторонних связей, подчеркнув их долгосрочный и стратегический характер.

До этого стало известно, что президент Белоруссии от имени народа страны поздравил Швецию с Национальным днем, подчеркнув готовность Минска к возобновлению равноправного диалога. Лукашенко напомнил о давних партнерских связях между странами.

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