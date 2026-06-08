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08 июня 2026 в 11:06

Лукашенко назвал самого надежного друга Китая

Лукашенко: Китай может рассчитывать на Белоруссию как на надежного друга

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Китай может рассчитывать на Белоруссию как на самого надежного друга, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече в Минске с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Как передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого», он подчеркнул, что отношения между двумя странами складывались на протяжении последних десятилетий.

Вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников, — сказал Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии много говорят о Китае, и за этими разговорами и политическими отношениями последовал бурный рост торгово-экономического сотрудничества. Белорусский президент добавил, что его страна очень довольна тем, что в свое время сориентировалась именно на КНР. Он выразил удовлетворение текущим уровнем двусторонних связей, подчеркнув их долгосрочный и стратегический характер.

Ранее Лукашенко заявил, что отношения Минска и Пекина выводятся за скобки всех переговоров с третьими сторонами. Белорусский лидер подчеркнул особый характер взаимодействия с Китаем.

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