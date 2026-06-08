Лукашенко заявил о неприкосновенности диалога с КНР при любых контактах Лукашенко: отношения с Китаем не обсуждаются с третьими странами

Отношения Минска и Пекина выводятся за скобки всех переговоров с третьими сторонами, заявил в ходе встречи с заместителем председателя КНР Хань Чжэном президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого», белорусский лидер подчеркнул особый характер взаимодействия с Китаем.

Вы хорошо, наверное, знаете, что при любых переговорах, с кем бы [они] ни велись, с россиянами, европейцами, или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки, и не подлежат наши отношения обсуждению даже, — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также отметил, что руководство КНР не смогло бы выдвинуть к Минску обоснованных претензий, даже при желании. По его словам, Белоруссия неукоснительно исполняет взятые на себя обязательства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко в понедельник, 8 июня, проводит в Минске встречу с лидером Ганы Джоном Драмани Махамой. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Лидеры намерены обсудить инициативы в области торговли и экономики, включая комплексную механизацию аграрного сектора Ганы и повышение уровня ее продовольственной безопасности.