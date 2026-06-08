Лукашенко проводит переговоры с президентом Ганы Махамой в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник, 8 июня, проводит в Минске встречу с лидером Ганы Джоном Драмани Махамой, сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого». Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений.

Стороны намерены обсудить инициативы в области торговли и экономики, включая комплексную механизацию аграрного сектора Ганы и повышение уровня ее продовольственной безопасности. Кроме того, лидеры затронут возможности сотрудничества в гуманитарной сфере — прежде всего в образовании и здравоохранении.

По информации канала, по завершении переговоров прогнозируется подписание международных соглашений. Ожидается, что они усилят и расширят двустороннюю договорно-правовую базу по ряду направлений.

Ранее Лукашенко от имени народа Белоруссии поздравил Швецию с Национальным днем, подчеркнув готовность Минска к возобновлению равноправного диалога. В обращении, опубликованном пресс-службой, отмечены давние партнерские связи между странами. Лукашенко констатировал, что сегодня эти качества не могут проявиться в полной мере. Причиной он назвал искусственные преграды, созданные «отдельными недальновидными политиками».