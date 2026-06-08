Наступление ВС России на Харьков 8 июня: десятки убитых, ДРГ в Купянске

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 8 июня 2026 года, как развивается наступление, что происходит в районе Купянска и Волчанска?

Наступление ВС России на Харьков 8 июня

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах села Уды, Избицкого, Вишневого, Украинки, Петро-Ивановки, Петрушевки и поселка Белый Колодезь, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Наши штурмовики наступают в направлении крупного логистического центра ВСУ — поселка Казачья Лопань. Противник жалуется, что бои уже начались в самом населенном пункте», — утверждает источник.

На Волчанском направлении, по сведениям канала, штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на 12 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в селах Охримовка и Лосевка, в их окрестностях и лесах Волчанского района, добавили авторы. Российские ТОС разнесли позиции 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Терновой, следует из сообщения.

«На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесах около Петро-Ивановки. За сутки „северяне“ продвинулись на двух участках до 400 метров», — говорится в публикации.

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более семи десятков человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«На Купянском направлении продолжаются боестолкновения на обоих берегах реки Оскол. ВС РФ занимают новые позиции в северной части Купянска-Узлового, атакуют в Подолах. Есть продвижение от Куриловки в сторону Ковшаровки. <...> Идут бои в районе Двуречной», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

По словам экс-депутата Рады Олега Царева, в Купянске ВС РФ продвигаются в левобережной части города. Украинская сторона зафиксировала присутствие российских ДРГ на юго-востоке Купянска, добавил политик. Российские подразделения зачищают территорию на севере и северо-востоке от села Подолы, идут позиционные бои в районе Купянск-Узлового, утверждает Царев.

«На Харьковском направлении, на Волчанском участке, ВС РФ продвинулись на 600 м. На востоке идут бои в районе Бударки — Нестерное, на западе ВС России штурмуют северную окраину Казачьей Лопани», — считает он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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