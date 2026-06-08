Почему не работает Telegram сегодня, 8 июня: замедление, когда заблокируют

Почему не работает Telegram сегодня, 8 июня: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 8 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно, в чем причина, почему происходит замедление, когда полностью заблокируют Telegram?

Где не работает Telegram 8 июня

Новые жалобы на Telegram от пользователей из России регулярно появляются на мониторинговом сайте «Сбой.рф». В сообщениях говорится, что мессенджер не отправляет и не получает текстовые и голосовые сообщения, кружки, не загружает медиафайлы, не показывает список чатов и каналов, не работают звонки. Неполадки фиксируются на любых устройствах.

На момент публикации насчитывается более 110 жалоб на мессенджер за сутки, ранее этот показатель составил 246. Сообщения поступают из Москвы — 43%, Санкт-Петербурга — 16%, Московской области — 4%, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Челябинской, Калужской, Новосибирской областей, Приморского и Забайкальского краев — по 3%, Архангельской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского и Красноярского краев — по 2%, Воронежской, Иркутской, Нижегородской областей и Хабаровского края — по 1%.

Почему не работает Telegram сегодня, 8 июня, замедление

Роскомнадзор ограничил работу Telegram в начале 2026 года из-за несоблюдения администрацией сервиса российских законов.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — сказали в ведомстве.

Сергей Боярский Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский считает, что Telegram намеренно не следует букве закона. По его словам, администрация мессенджера годами игнорирует запросы об удалении запрещенной информации и локализации персональных данных, подчеркнул парламентарий.

Когда полностью заблокируют Telegram в России

«Гибкий контакт» с властью и решение существующих проблем — возможность Telegram избежать блокировки в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Telegram сможет продолжить работать, если перенесет серверы в Россию, считает лидер партии и фракции «Новые люди» в Госдуме депутат Алексей Нечаев. В противном случае доступ к Telegram будет окончательно закрыт, предположил парламентарий.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в России. Предположительно, доступ к мессенджеру может быть ограничен «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму, отметил он.

Предприниматель и основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин считает, что полная блокировка Telegram в РФ технологически невозможна, поскольку «сервис вышел за рамки мессенджера, превратившись в полноценную цифровую инфраструктуру».

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