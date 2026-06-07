Почему не работает Telegram сегодня, 7 июня: замедление, заблокируют ли

Сегодня, 7 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?
Где не работает Telegram 7 июня
Согласно данным сервиса «Сбой.рф», пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.
Порядка 43% жалоб на сбои в работе Telegram 7 июня приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, 6% — на Свердловскую и Новосибирскую области, 3% — на Московскую, Челябинскую и Нижегородскую области, 2% — на Оренбургскую, Астраханскую, Калужскую, Иркутскую, Курскую области, Дагестан, Тюмень, Бурятию и Краснодарский край, 1% — на Пермский край, Самарскую область и Удмуртию.
Почему не работает Telegram 7 июня
В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджером было проигнорировано 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.
Будет ли Telegram заблокирован в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.
«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — пояснил он РИА Новости.
По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».
«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — считает он.
Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в РФ. Он уверен, что доступ к мессенджеру ограничат «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.
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