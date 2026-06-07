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07 июня 2026 в 12:29

Почему не работает Telegram сегодня, 7 июня: замедление, заблокируют ли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Сегодня, 7 июня, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 7 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 43% жалоб на сбои в работе Telegram 7 июня приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, 6% — на Свердловскую и Новосибирскую области, 3% — на Московскую, Челябинскую и Нижегородскую области, 2% — на Оренбургскую, Астраханскую, Калужскую, Иркутскую, Курскую области, Дагестан, Тюмень, Бурятию и Краснодарский край, 1% — на Пермский край, Самарскую область и Удмуртию.

Почему не работает Telegram 7 июня

В начале 2026 года Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Telegram из-за нарушения российского законодательства в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что замедление Telegram осуществляется на основе федерального законодательства. Он также напомнил, что мессенджером было проигнорировано 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Telegram должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями, для того чтобы избежать блокировки.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — пояснил он РИА Новости.

По мнению депутата Госдумы Андрея Свинцова, в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы также «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — считает он.

Зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допустил возможность блокировки Telegram в РФ. Он уверен, что доступ к мессенджеру ограничат «по системе YouTube» к сентябрю 2026 года, когда в России пройдут выборы в Госдуму.

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