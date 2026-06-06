Погода в Москве в воскресенье, 7 июня: яркое солнце, жара до +28 и духота

В Москву и Московскую область завтра, 7 июня, придет настоящее лето, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 7 июня

По словам Евгения Тишковца, в Москве завтра, 7 июня, столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

«В воскресенье в столичном регионе также ожидается лучшая в мире летняя погода! В Москве будет „миллион на миллион“ — солнечно, сухо и тепло, ночью — от +10 до +13 градусов, после полудня — от +24 до +27 градусов. В начале следующей недели — до +25–28 градусов. Русское лето стратегически наступает по всем атмосферным фронтам!» — отметил синоптик.

По данным метеоцентров, в ночь с 6 на 7 июня температура воздуха в российской столице составит от +12 до +15 градусов. Утром воздух прогреется до +18 градусов, а к полудню ожидается около +22 градусов. Дневной максимум прогнозируется в пределах +24–26 градусов, в центре мегаполиса возможно достижение +28 градусов. Ожидается ощутимая духота. Атмосферное давление в воскресенье продолжит расти и закрепится на высоких отметках — 755–758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 50%.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 июня

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что завтра возможны кратковременные дожди.

«Атмосферный фронт с запада проходит через Санкт-Петербург в ночь с 6 на 7 июня, поэтому дождиком польет город, но днем уже осадков опять не будет. После прохождения атмосферного фронта станет немного прохладнее, хотя это все относительно, так как теплая воздушная масса серьезно не меняется, не становится прохладнее. Но фон дневной температуры воздуха все же понизится и составит +20–25 градусов. Дождей сейчас мало по всему нашему региону, но будут впереди отдельные дожди кратковременного характера. А вот то, что солнца много в эти дни, позволяет достаточно быстро прогревать воду. Хотя в Неве температура воды пока только +14 градусов, на акватории Финского залива уже намного теплее, там она прогрелась до +16–19 градусов, а за эти два очень теплых и солнечных дня еще повысится», — пояснил метеоролог.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 июня в Северной столице воздух прогреется до +22 градусов.

«7 июня облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный слабый. Температура днем — от +20 до +22 градусов. Температура воздуха ночью — от +14 до +16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

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