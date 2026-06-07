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07 июня 2026 в 10:47

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 июня: где сбои в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сегодня, 7 июня, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 7 июня

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 7 июня, жалобы на отключение мобильного интернета, нестабильное соединение и падение скорости загрузки поступают из десятков российских регионов. Абоненты разных операторов связи сообщают, что не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами: наблюдаются проблемы с доступом к навигатору, поисковым системам и мессенджерам, не загружаются видео и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 7 июня поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутской области. Также жалобы зафиксированы из Татарстана, Ставрополья, Марий Эл, Башкирии, Удмуртии, Пермского, Краснодарского и Хабаровского краев, Иркутской, Самарской, Свердловской, Кировской, Московской, Новосибирской, Тверской, Новгородской и Ярославской областей.

Почему не работает мобильный интернет 7 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также отмечал, что ограничения могут применяться не только в связи с атакой беспилотников, но и с другими угрозами безопасности, которые поступают спецслужбам по специальным каналам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский в беседе с NEWS.ru объяснил, что при совершении терактов часто используются системы дистанционного управления, а каналом связи является мобильный интернет и сотовая связь. В связи с этим отключения мобильного интернета могут наблюдаться при наличии оперативной информации о готовящихся атаках.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — уточнили в оперштабе Краснодарского края.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над российскими регионами.

Когда заработает мобильный интернет, что делать при сбоях

Полноценную работу мобильного интернета в регионах чаще всего восстанавливают сразу же после отмены режима беспилотной опасности.

В периоды отключения мобильного интернета продолжают работать голосовая связь и СМС, выйти в интернет можно через Wi-Fi. Также россияне могут пользоваться сайтами из белого списка, куда, в частности, входят соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, приложения банков, онлайн-кинотеатры и многие другие сервисы.

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