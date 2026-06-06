Измены мужа, сильное похудение, влияние Пугачевой: как живет Анита Цой

Народная артистка России Анита Цой в 55 лет продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни и состоянии здоровья, какую роль в ее карьере сыграла Алла Пугачева?

Чем известна Анита Цой

Анита Цой (имя при рождении — Анна Ким) родилась 7 февраля 1971 года в Москве, окончила ГИТИС по классу вокала. В 1996 году начала карьеру певицы. Чтобы заработать деньги на запись песен, продавала южнокорейские товары на рынке в «Лужниках».

В 1997 году артистка выпустила первый альбом под названием «Полет», который принес ей известность и премию «Овация» в номинации «Открытие года». За годы карьеры исполнительница записала десятки композиций. Наиболее известные из них «На восток», «Небо», «Береги меня», «Мама», «Разбитая любовь» и другие.

Что известно о личной жизни Аниты Цой

Анита Цой вышла замуж в 19 лет. Ее избранником стал бизнесмен Серей Цой. Артистка не скрывает, что на момент росписи не испытывала чувств к супругу.

«Замуж я выходила без любви и не по любви, и мой муж тоже. У нас была чисто корейская история, когда взяли ее и его, родители крепко пожали друг другу руки, и происходит некий тандем. И я была на 200% уверена, что семьи не состоится, особенно с моим веселым характером, что мы разойдемся рано или поздно», — рассказала она в программе «Однажды».

Со временем супруги полюбили друг друга и до настоящего времени живут вместе. В браке родился сын Сергей.

В шоу «Злые языки» Цой призналась, что муж ей изменял. По ее словам, это произошло, когда она «запустила» себя после рождения ребенка и перестала быть привлекательной женщиной.

«Как я поняла, что муж изменяет? Он перестал обращать на меня внимание. Каюсь — я была за 100 килограммов. Разбомбела после родов. Он мне говорил: „Посмотри, во что ты превратилась, я не на такой женился. Если похудеешь — поговорим“. Когда я на себя реально посмотрела в зеркало, то поняла, что я жирная, как свинья, что я себя запустила. Ну и кого здесь надо винить?» — поделилась она.

Анита Цой Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о состоянии здоровья Аниты Цой

Анита Цой после рождения ребенка занялась конным спортом. Однажды во время катания на лошади она упала и сломала позвоночник. По словам артистки, тот период был «самым сложным испытанием в семье». Справиться ей помог муж.

«Ты лежишь с переломом позвоночника, у тебя не ходят ноги, и ты лежишь полгода и не знаешь: ты инвалид или нет. А тебя не бросают, с тобой переживают все, ставят на ноги, выносят из-под тебя судно и делают все, чтобы твое настроение было мотивировано на то, чтобы подняться», — рассказывала она.

В 2020 году Цой вновь оказалась в больнице. Причиной послужила коронавирусная инфекция. Поражение легких артистки составило 52%.

Теперь Цой ежегодно ложится в клинику, чтобы восстановить силы. По словам артистки, больница ей заменяет отпуск.

«Я раз в году всегда ложусь в больничку на недельку. Особенно перед весной, когда уже авитаминоз начинается, когда силы на исходе, когда ты понимаешь, что выходишь на сцену, а у тебя рябит в глазах и размывается», — делилась она.

Как Анита Цой относится к СВО

Анита Цой поддерживает проведение спецоперации. Она неоднократно выступала перед военнослужащими, в том числе в госпиталях.

«Было приятно, что наши ребята пришли в зал, хотя им было сложно передвигаться. Они поддерживали друг друга. Мы с ними поговорили по душам, они с упоением слушали. В их глазах были слезы радости и горести. После концерта ко мне подошла одна женщина, супруга военного, и пригласила меня в первый корпус — посетить лежачих бойцов. Я там провела полтора часа и многое для себя открыла. Узнала, как в бою закаляются мобилизованные ребята, как справляются с первыми трудностями», — рассказывала она.

Как Пугачева повлияла на карьеру Аниты Цой

Анита Цой признавалась, что народная артистка СССР Алла Пугачева положительно повлияла на ее творческий путь. В частности, именно она порекомендовала композитору Игорю Крутому ознакомиться с ее песней «Романс». Позднее композиция стала победителем на конкурсе «Песня года».

Также с подачи Пугачевой артистка участвовала в «Рождественских встречах».

Чем сейчас занимается Анита Цой

Анита Цой в феврале отметила свое 55-летие и 30-летие творческой деятельности на сцене Государственного Кремлевского дворца.

На концерте ей пришлось петь в своей повседневной одежде, поскольку неизвестные порезали все ее концертные наряды перед выступлением.

Ради шоу исполнительница похудела на 10 кг. Поспособствовали этому, по словам артистки, процедуры с пиявками.

«Пиявки — это святое вообще. Они разгоняют обмен веществ очень хорошо. На живот, на спину делают. Мне штук 20 ставили», — сообщила она.

Также Цой является директором Института креативных индустрий Донского государственного технического университета.

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