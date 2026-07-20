Анита Цой рассказала о своем главном хобби

Певица Анита Цой призналась, что любит заниматься огородом. В разговоре с Общественной Службой Новостей артистка уточнила, что сначала у нее были небольшие теплицы, где она выращивала плодовые культуры. Но позже Цой стала заниматься закрутками.

Сначала выращивала в них картофель, морковь, свеклу и другие плодовые культуры. Потом втянулась в это дело. А когда начала еще закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая. И теперь у меня почти 20 теплиц с разными видами овощей, есть также сад, — поделилась певица.

При этом Цой рассказала, что в борьбе с вредителями ей помогает команда профессиональных агрономов. Артистка отметила, что они подрезают и подкармливают растения.

Профессиональные агрономы помогают мне подрезать, подкармливать растения, снабжать почву витаминами. Одна бы я никогда не справилась, — заключила Цой.

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